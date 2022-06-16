В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
19 минут назад

Стало известно о погибших от опасной лихорадки в России

Lenta.ruиещё 1

Свыше 2,3 тысячи человек обратились в больницы Ростовской области из-за укусов клещей с этого года, на территории также подтвердились девять случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Стало известно о погибших от опасной лихорадки в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уже известно, что два человека в Новошахтинске скончались из-за опасной лихорадки, пояснили в ведомстве. Кроме того, в Ростове-на-Дону и Шахтах обнаружили четыре случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

Девять лабораторно подтвержденных случаев Ку-лихорадки выявили в Сальске, Сальском и Ремонтненском районах, добавили в ростовском управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве указали, что из 2,3 тысячи обратившихся к медикам — 928 несовершеннолетних. Больше всего укусов клещей было зарегистрировано в Ростове-на-Дону, Шахтах, Таганроге, Волгодонске, Новошахтинске. По числу укушенных клещами также лидируют Семикаракорский, Сальский, Песчанокопский и Неклиновский районы.

Крымской геморрагической лихорадкой называют острое инфекционное заболевание человека, передающееся через укусы клещей.

Ранее врач Михаил Каган посоветовал отказаться от вазелина и спичек при самостоятельном удалении клеща.

Если клещ остался незамеченным, на теле человека может появиться сыпь, добавил врач. В таком случае он рекомендовал незамедлительно обратиться в больницу. У пострадавшего также может быть лихорадка, усталость, боль в мышцах, суставах и в голове.

Общество,Михаил Каган,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители