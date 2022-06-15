Роспотребнадзор поручил руководителям территориальных органов ведомства, противочумным учреждениям и органам исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья до 27 июня оценить готовность медучреждений к противоэпидемическим мероприятиям на случай выявления больного с подозрением на чуму. Соответствующее постановление главы ведомства Анны Поповой опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Провести оценку готовности госпитальной базы к проведению первичных противоэпидемических мероприятий на случай выявления больного с подозрением на чуму (актуальность схем оповещения, достаточность средств индивидуальной защиты, укладок для забора материала, дезинфекционных средств, лечебных и диагностических препаратов) в срок до 27 июня 2022 [года]", - говорится в документе.

Видео дня

Также Роспотребнадзор рекомендовал обеспечить готовность к недопущению завоза чумы.

"Обеспечить готовность уполномоченных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и медицинских организаций к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы с учетом эпидемических рисков активности природных очагов, расположенных на территории субъекта Российской Федерации", - говорится в документе.

Роспотребнадзор также поручил обеспечить соблюдение мер профилактики при риске завоза чумы из эпидемически неблагополучных стран.

"Обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на территории природных очагов чумы, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, а также при риске завоза на территорию Российской Федерации чумы из неблагополучных в эпидемиологическом отношении стран", - говорится в документе.

Роспотребнадзор рекомендовал руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья и территориальным органам ведомства определить категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации против чумы. Соответствующее постановление главы ведомства Анны Поповой опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Определить категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации против чумы в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденным приказом Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 [года] номер 1122н <…>, при необходимости провести корректировку плана по иммунизации и потребности в вакцинах", - говорится в документе.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране разработали прототипы генно-инженерных вакцин против чумы и сибирской язвы. Об этом сообщает ТАСС.

Также в РФ создали прототипы препаратов против туляремии и эшерихиозов. Разработка велась по программе развития генетических технологий.

«По направлению «Биобезопасность и обеспечение технологической независимости» разработан и проходит тестирование «Национальный интерактивный каталог патогенных микроорганизмов и токсинов», созданы прототипы генно-инженерных вакцин против чумы, сибирской язвы...», — отметила Голикова.

По ее словам, уже готовы пилотные технологии выпуска вакцин против названных вирусов.

«Степень защиты животных от заражения, например, эшерихиозом составит порядка 90%...», — подчеркнула вице-премьер.

Доктор биологических наук Валентин Рыльников рассказал, что в Алтайском крае и Тыве грызуны до сих пор переносят патоген чумы. Об этом сообщает News.ru.

Эксперт отметил, что крысиные отходы жизнедеятельности представляют опасность для человека, так как могут вызвать геморрагическую лихорадку, холеру и другие заболевания.

"Конечно опасны, они (отходы. – Прим. ред.) выделяют во внешнюю среду микроорганизмы, среди которых есть и опасные для человека патогены, такие как псевдотуберкулез, геморрагическая лихорадка, холера и многие другие", – пояснил Рыльников.

Биолог отметил, что бороться с этим явлением можно с помощью уборки, которую стоит делать в респираторе. Для мытья поверхностей нужно использовать дезинфицирующие средства, добавил эксперт.

Ранее специалист Роспотребнадзора Татьяна Савицкая напомнила, что мыши являются переносчиками опасной болезни. Речь идет о геморрагической лихорадке с почечным синдромом, или мышиной лихорадке, пояснила специалист. Переносчиками инфекции являются рыжая полевка, полевая мышь, разные виды серой полевки, крысы, домовая мышь.

По словам эксперта, чаще всего люди заражаются мышиной лихорадкой в лесу и на садовых участках, поэтому максимальное количество заболевших регистрируется во время дачного сезона.

Роспотребнадзор составил рекомендации, которые направлены на предупреждение возникновения и распространения оспы обезьян в России. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Там порекомендовали усилить меры по выявлению тех лиц, у которых присутствуют симптомы, предположительно, указывающие на оспу обезьян.

«Усилить меры по выявлению лиц с симптомами, не исключающими оспу обезьян, прибывших из эпидемически неблагополучных стран, обеспечить тщательный сбор эпидемиологического анамнеза у лиц, обратившихся за медицинской помощью с симптомами, не исключающими оспу обезьян, в первую очередь прибывшими из-за рубежа в течение 21-го дня», — говорится в документе.

Также в рекомендациях упоминается, что вакцина от обычной оспы, вероятно, может защитить от оспы обезьян. Однако в России на данном этапе не предусматривается вакцинация населения от обычной оспы.

Ранее на совещании представителей государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России проходит тестирование новой вакцины и лекарственных препаратов против оспы.

Роспотребнадзор опубликовал постановление о дополнительных мерах по профилактике холеры в России. В частности, регионы должны оценить готовность к недопущению завоза и распространения инфекции.

"Предпринимаемые Роспотребнадзором меры помогут максимально снизить риски распространения острых кишечных инфекций и завоза холеры", - говорится в сообщении ведомства.

Рекомендации включают несколько пунктов, среди которых усиление контроля за лабораторным исследованием сточных вод, проведение тренировочных занятий на случай вспышки заболевания. Кроме того, территориальные управления Роспотребнадзора должны принять дополнительные меры по обеспечению необходимых запасов диагностических сред и наборов реагентов.

Согласно документу, особое внимание мерам профилактики рекомендовано уделить в Ростовской, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской областях, Краснодарском крае, а также в Крыму и Севастополе.

Холера - острая кишечная инфекция, которая относится к числу особо опасных. При отсутствии адекватной медицинской помощи высока вероятность быстрого летального исхода. Заражение часто происходит при употреблении продуктов, не прошедших тепловую обработку. Кроме того, возможна контактная передача инфекции, в том числе через бытовые предметы.

Чумные и холерные захоронения XVIII века неопасны, их можно раскапывать, сообщил доцент кафедры археологии и истории древнего мира Института международных отношений ЮФУ Андрей Бойко изданию «КП-Ростов-на-Дону». Именно такое погребение, скорее всего, обнаружено в центре Ростова-на-Дону, так как боевых действий в этом месте не было, считает специалист.

Когда мы впервые столкнулись с подобными захоронениями, я обращался к санитарным врачам. Они уверили, что для наших почв нехарактерно столь длительное сохранение вредоносных бактерий таких опасных заболеваний, как чума, холера и другие. Поэтому для горожан и для людей, которые живут по соседству с раскопками, нет никакой опасности, — сказал Бойко.

Он добавил, что за годы раскопок в области ни один археолог не заразился опасной болезнью, хотя на Дону не впервые находят захоронения, связанные с эпидемией.

В каждом втором доме в России можно встретить тех или иных непрошеных «жильцов». Самые «популярные» — это тараканы, клопы, клещи, моль, осы, крысы. Некоторые из них особенно активны именно в летний период. Одни виды практически безвредны, другие несут серьезную опасность для здоровья. NEWS.ru узнал у экспертов, почему появляются вредители, как с ними бороться. Условно домашнюю фауну можно разделить на три категории. Первая — это кровососущие особи (клопы, блохи, вши). Вторая — вредители, разносящие инфекцию, портящие продукты и имущество (тараканы, муравьи, моль, клещи). Третья — грызуны (мыши, крысы). Более того, борьба с одной из категорий может создать опасность распространения вредителей других видов.

Тараканы

Это самые популярные домашние насекомые. Живут практически в каждом старом доме. Несколько квартир в подъезде будут обязательно «заражены», сообщил NEWS.ru врач-дезинфектолог, санитарный врач Николай Дубинин. На человека они не нападают, но могут переносить грязь и микробов. Самый очевидный вред — тараканы механически загрязняют пищу (ползают вначале по канализационным трубам, потом по хлебу), из-за этого может возникнуть пищевое отравление. Но и чисто визуально у многих эти насекомые вызывают отвращение.

По словам эксперта, от тараканов легче избавиться, чем от многих других паразитов. Хорошо помогают даже недорогие средства — гели, ловушки для насекомых, приманочные станции. Но часто это временная мера. Если насекомыми населен дом, они придут опять. Самые распространенные пути — через вентиляцию, по трубам канализации или водопровода, через открытые окна.

Поэтому Николай Дубинин рекомендует раз в три-четыре недели обрабатывать помещение заново. Иногда это единственная мера. В некоторых домах полностью вывести насекомых невозможно. Они живут и размножаются в недоступных для человека местах. Причина — погрешности в конструкции здания (щели, перекрытия, незащищённая вентиляция).

Клопы

Это вторые по распространенности паразиты, которыми может быть населено жилище. Они могут появляться в любом доме. Возраст здания и санитарное состояние квартиры не играют роли. Кровососущие насекомые заносятся в квартиру вместе с человеком или вещами, сообщил Николай Дубинин. Например, хозяин был в командировке и жил в гостинице. В его сумку заползли непрошеные гости и отложили там яйца.

Клопы чаще заводятся в «запущенных» квартирах с плохим ремонтом, сообщил NEWS.ru технолог, дезинфектор, руководитель департамента «Производственный контроль» Алексей Меньшиков. В хорошо отремонтированном помещении, где чисто и герметично, вероятность, что насекомое создаст гнездо, очень низка.

Клопы поселяются в плинтусах, карнизах, дверных коробках, порогах, оконных рамах. Ну и, конечно, внутри дивана и кресел, под поролоном. Если все эти изделия целые, без отверстий, то меньше шансов, что насекомые там задержатся.



Алексей Меньшиков

технолог, дезинфектор, руководитель департамента «Производственный контроль»

Клопы питаются человеческой кровью. Кусают своих жертв обычно по ночам. Насекомые могут переносить опасное заболевание — лихорадку Ку (она же коксиеллез). Недуг проявляется головной болью, болью в пояснице, мышцах, суставах, чувством разбитости, лихорадкой. Может иметь отдаленные последствия для печени и почек.

Люди пытаются вывести клопов самостоятельно, но это получается не всегда. Эти насекомые очень живучие и способны вырабатывать иммунитет к ядам (например, к дихлофосу), сообщает Меньшиков. Чтобы от них избавиться полностью, иногда необходимо выбросить всю мягкую мебель и вызвать профессиональных дезинфекторов.

Крысы и мыши

Старые дома и квартиры с ремонтом из прошлого века — любимое место обитания крыс и мышей. Они появляются там, где есть отверстия в стенах и полу. Как сообщил Алексей Меньшиков, 9 из 10 квартир и домов, где живут грызуны, «негерметичны».

Крысы и мыши редко нападают на человека, но переносят множество опасных заболеваний. К ним относятся чума, туляремия, паратифы А и В, брюшной тиф, острые гастроэнтериты, ящур, лептоспироз, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, бешенство, гельминтозы (трихинеллез, аскаридоз), холера, дизентерия, туберкулез, псевдотуберкулез, ботулизм, бруцеллез. Поэтому делить с ними жилище может быть опасным для жизни и здоровья. Их необходимо выводить специальными ядами, клеями и ультразвуковыми отпугивателями.

Чесоточные клещи

В шерсти грызунов также живут паразиты. Особенно опасны для человека чесоточные клещи. Они могут кусать домашних животных и человека. Особенно когда грызунов травят и кровососы остаются без еды.

Грызуна потравили, и он погиб, клещи слезают с тела, бегут в поисках пропитания. Представьте, что кто-то прошел с собачкой. Они перекидываются на животное, потом на ковер в квартире его хозяев. Затем добираются и до самих людей, — сообщает Алексей Меньшиков.

Чесоточные клещи вызывают чесотку — паразитарное заболевание кожных покровов. Его симптоматика — высыпания на коже, мелкие расчёсы и геморрагические (кровянистые) корочки. Осложнениями чесотки являются вторичная пиодермия (гнойные поражения кожи) и дерматит. К редким осложнениям относится микробная экзема.

Если заражение произошло, врачи рекомендуют провести дезинфекцию всего, с чем соприкасался инфицированный человек, — поверхности квартиры, нижнего белья и верхней одежды, постельных принадлежностей. После этого обязательно провести влажную уборку с дезинфицирующими препаратами всех поверхностей жилища.

Опасные осы

В летнее время активизируются осы, они вьют гнёзда в квартирах, домах и на придомовых территориях. Как говорит Меньшиков, это бывает, когда люди уезжают на несколько дней, оставляют открытым окно, а на столе — что-нибудь вкусное (например, варенье). Насекомые опасны не только тем, что могут больно укусить.

Сейчас такая ситуация, что жалящие насекомые в процессе размножения накапливают в себе различные токсины, после укуса они попадают в тело, в кровь и вызывают разные аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока, — сообщил Меньшиков.