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27 минут назад

Германия возобновляет выдачу россиянам туристических виз

BFM.RUиещё 8

Германия возобновила выдачу россиянам всех типов виз, в том числе и туристических.

Европейская страна возобновила выдачу туристических виз россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В немецкой дипмиссии отмечают, что из-за высокого спроса во время процедуры подачи заявлений и выдачи виз возможны задержки. Также на сайте говорится, что в настоящий момент оплата консульского сбора возможна только наличными в рублях либо по выпущенной в Германии кредитной карте.

Кредитные карты, выпущенные в России или Белоруссии, к оплате не принимаются.

Для въезда в Германию больше не требуется предоставлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или отрицательный тест на COVID.

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