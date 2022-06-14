В Крыму начнется судебный процесс о признании геноцида советского народа

В ходе судебного процесса, который начнется в Крыму 20 июня, будут рассмотрены преступления, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Бабашов.

Фото: вконтакте вконтакте

«На нем рассмотрят ряд преступлений против человечности и о геноциде людей, которые проводили немецкие нацисты и их пособники во время Великой Отечественной войны на территории полуострова. За 81 год историкам открылся ряд неизвестных и ужасных фактов о войне на истребление, которую вели гитлеровци против нас», - пояснил он.

Парламентарий подчеркнул, что такие зверства должны быть «осуждены и обнародованы». При этом, по его словам, провести процесс необходимо именно сейчас.

«Весь мир должен вспомнить, чем заканчивается путь, по которому марионеточные украинские власти ведут народ этой страны! Очень хочется, чтобы германские власти подробно изучили «подвиги» своих предков! У ФРГ нет морального права поставлять бандеровцам даже спички, не говоря уже об артиллерии и боеприпасах», - констатировал он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины для «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».