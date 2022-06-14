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47 минут назад

В Крыму начнется судебный процесс о признании геноцида советского народа

Алиса Селезнёва

В ходе судебного процесса, который начнется в Крыму 20 июня, будут рассмотрены преступления, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Бабашов.

В Крыму начнется судебный процесс о признании геноцида советского народа
Фото: вконтактевконтакте

«На нем рассмотрят ряд преступлений против человечности и о геноциде людей, которые проводили немецкие нацисты и их пособники во время Великой Отечественной войны на территории полуострова. За 81 год историкам открылся ряд неизвестных и ужасных фактов о войне на истребление, которую вели гитлеровци против нас», - пояснил он.

Названо число жертв в результате массированных обстрелов в ДНР

Парламентарий подчеркнул, что такие зверства должны быть «осуждены и обнародованы». При этом, по его словам, провести процесс необходимо именно сейчас.

«Весь мир должен вспомнить, чем заканчивается путь, по которому марионеточные украинские власти ведут народ этой страны! Очень хочется, чтобы германские власти подробно изучили «подвиги» своих предков! У ФРГ нет морального права поставлять бандеровцам даже спички, не говоря уже об артиллерии и боеприпасах», - констатировал он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины для «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поставить на Украину оружие. В частности, Германия планировала отправить Киеву современные системы противовоздушной обороны IRIS-T, радиолокационную станцию и 12 самоходных артиллерийских установок PzH 2000. Однако, по данным издания Spiegel, за последние несколько недель ФРГ направило на Украину лишь запасные части.

Общество,Олаф Шольц,Владимир Путин,Госдума,
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