"Мне кажется, что нужно ввести некое регулирование... Люди должны отвечать за свои слова, за свои действия, пусть даже написанные в социальных сетях", – приводит его слова РИА Новости.

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Точенов уточнил, что речь не идет о введении цензуры, однако соблюдение этических норм необходимо. Политик сравнил такое регулирование с действующими нормами для СМИ.

"Нельзя блогеров воспринимать как СМИ, хотя люди, которые имеют миллионы подписчиков, влияют на умы и сердца", – подчеркнул Точенов.

По его словам, наряду с публичными существуют и те блоги, о которых широкая публика не знает. В то же время именно там "появляется много материалов на грани закона, даже переступающих закон".

Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России напомнил, что в настоящее время в стране некоторые соцсети заблокированы, однако площадок для развития блогерской деятельности по-прежнему достаточно.

Действующее законодательство в достаточной мере регулирует деятельность блогеров, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.

Ввести регулирование блогерской деятельности в России ранее предложил ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России Александр Точенов.

"Сегодняшнее законодательство очень тщательно и скрупулезно регулирует тех, кто высказывается не только на улицах, но и в интернете, в том числе и блогеров, и в том числе и с этической точки зрения", - сказал Башкин РИА Новости, комментируя инициативу Точенова.

Сенатор убежден, что действующее законодательство вполне адекватно отображает особенности интернет-сферы. Он напомнил, что в палате регионов уже более пяти лет работают над регулированием соблюдения этических норм в интернете.

Блогеров в России необходимо приравнять к СМИ. Такое мнение высказал руководитель рабочей группы Общественной палаты (ОП) по защите прав пользователей в интернете Александр Малькевич.

По его словам, такая инициатива в ОП обсуждается давно. Он отметил, что блогеры с большой аудиторией должны быть приравнены к СМИ, их необходимо наделить соответствующими обязанностями и правами.

«СМИ у нас живут под воздействием закона о СМИ, отвечают за достоверность информации, аналогичная история должна быть и с блогерами», - заявил Малькевич РИА Новости.

Соцсети сегодня пользуются особым доверием людей, особенно молодежи, а вот информация в них часто бывает неверной.

Поэтому минпросвещения поддержало идею о создании новой структуры - совета учителей-блогеров. Как сообщили в ведомстве, Общественный совет министерства уже одобрил эту инициативу. В совет учителей-блогеров войдут 20 экспертов с аудиторией от 1 тысячи человек в различных соцсетях ("ВКонтакте", "Яндекс.Дзен", "Телеграм", "Яндекс.Кью", "Одноклассники" и другие).

Создание Совета учителей-блогеров поможет дать ответ актуальным вызовам в информационном пространстве и повысить престиж профессии педагога. Лидеры мнений будут способствовать распространению информации о работе ведомства и о том, что происходит в сфере образования.

Кроме того, члены совета будут участвовать в обсуждении наиболее важных вопросов в сфере образования, предлагать мероприятия и инициативы, направленные на повышение престижа профессии педагога.

"Сегодня фокус потребления информации и доверия к ней активно смещается в сторону социальных сетей. Мы активно взаимодействуем с лидерами мнений в разных сферах и хотели предложить закрепить это взаимодействие в формате совета блогеров, - заявили в минпросвещения. - Совет почти сформирован: в него вошли действующие педагоги, которые активны в соцсетях. Инициатива шла от них, они хотели быть на связи с министерством, у них есть свое видение по разным вопросам, прежде всего, связанным с педагогикой".

В День России в Москве, Санкт-Петербурге, ФТ «Сириус», Екатеринбурге и Владивостоке прошел масштабный молодежный фестиваль «Блогеры России». Праздничные площадки посетило более 70 тыс. человек, сообщает компания VK, ставшая в этом году генеральным спонсором мероприятия.

Для гостей были подготовлены специальные тематические зоны VK Клипов и VK Музыки, которые добавили интерактива и помогли гостям лучше узнать любимых блогеров и открыть для себя секреты создания контента.

В зоне VK Клипы зрители снимали вдохновляющие, профессиональные ролики. А в зоне VK Музыка участники загружали по QR-коду плейлисты, составленные блогерами и слушали их любимые треки, отмечают в пресс-службе компании.

На сцене в Москве для гостей фестиваля выступили Ольга Бузова, Тима Акимов и ISMA (Магомед Исмаилов).

Катя Адушкина совместно с Хабибом и Carapacee провели автограф-сессию с подписчиками в Санкт-Петербурге, артисты устроили зажигательный танцевальный флешмоб.

«Мне нравится атмосфера Санкт-Петербурга. Ценю отдачу всех, кто сегодня пришел», — сказала Катя Адушкина.

«Обожаю такие масштабные праздники — огромное количество людей, которые веселятся, поют, танцуют, общаются, и все это в День России! Все, кто был на фестивале, испытали нереальное чувство единения!», — поделился эмоциями Хабиб.

В Екатеринбурге и на ФТ «Сириус» зрители в формате «вопрос-ответ» пообщались с ESMI (Эсмеральдой Данилевской), Сашей Стоуном, Егором Шипом, Ханной, Настей Рыжик и KONFUZ (Михаилом Маргаряном). Селебрити поделились личными историями из профессиональной сферы.

«Было жарко! Температура более 30 градусов! Но мы справились. Провели невероятно веселый день в ФТ «Сириус», веселились, пели и танцевали под палящим южным солнцем! Спасибо всем, кто разделил этот праздник вместе со мной сегодня!» — поделилась певица Ханна.

Во Владивостоке MIA BOYKA (Мария Бойко) и GAZAN (Константин Жуков) дали советы начинающим блогерам и выступили со своими песнями. Гости узнали секреты создания вирусного контента в соцсетях.

Программа фестиваля была наполнена креативными активностями: зрители принимали участие в разнообразных тематических мастер-классах, отмечают в VK.

Завершился фестиваль флешмобом «Воздушная красота». Участникам выдавали белые, синие и красные ленточки, которые гости закрепили на специальную конструкцию. Когда ленточки полностью заполнили ее, в небо подняли созданный тысячами гостей триколор.

Блогер и журналистка Вероника Белоцерковская, также известная как Belonika, заочно арестована Басманным судом Москвы, сообщает «Интерфакс».

Девушка обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

В случае задержания Белоцерковской или ее экстрадиции в Россию, блогер будет заключена под стражу на два месяца.

Дело в отношении автора популярных кулинарных книг было заведено в середине марта после ряда ее постов в соцсетях. 13 мая Белоцерковскую объявили в розыск.

Ранее во вторник Басманный суд заочно арестовал участника программы «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова по делу о реабилитации нацизма.

Журналист и блогер Юрий Дудь (внесен в реестр СМИ-иноагентов) подал в суд на Минюст России из-за отсутствия уведомления о том, что его признали иностранным агентом. Подробности дела в беседе с РИА Новости раскрыла пресс-служба Лефортовского районного суда Москвы.

«Зарегистрирован иск о признании незаконным бездействия Минюста, выраженного в ненаправлении Дудю уведомления о включении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента», — сообщили в суде. Другие детали заявления не приводятся.

Ранее сообщалось о том, что административный иск Дудя к Минюсту поступил в Лефортовский суд 1 июня. Уточнялось, что беседа по делу назначена на 16 июня.

Минюст внес Дудя в перечень иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в апреле. В список СМИ-иноагентов также были включены политолог Екатерина Шульман, художник-карикатурист Сергей Елкин, журналист и владелец популярного YouTube-канала Карен Шаинян и ряд других лиц. Шульман после этого сообщила, что консультируется с юристами по вопросу обжалования решения Минюста.

Видеохостинг YouTube потерял более 20% авторов из России, социальные сети Instagram (внесен в список запрещенных в России ресурсов) и TikTok также стремительно теряют российскую аудиторию. Такие данные приводят аналитики Brand Analytics.

«Главная цифра сегодняшнего наблюдения — падение на 21% числа активных русскоязычных авторов YouTube с 24 февраля по 20 апреля 2022 года. И это несмотря на пока несостоявшуюся блокировку. Наибольшую долю авторов за указанный период потерял TikTok. Падение авторов составило 87%, контента — 93%. На втором месте по доле ушедших авторов — Instagram, потерявший 56% активных авторов и 55% контента», — говорится в исследовании Brand Analytics.

Ранее Роскомнадзор заблокировал Instagram на территории России. Соцсеть обвинили в призывах к геноциду народа РФ. TikTok самостоятельно приостановил деятельность в России после нескольких предупреждений от Роскомнадзора.

*Социальная сеть Instagram внесена в список запрещенных в России ресурсов

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) получили Гран-при в спецноминации «Мир должен знать» на церемонии вручения первой Национальной премии интернет-контента в Москве. Представитель МИД России Мария Захарова поздравила их с победой и вручила телефон правительственной связи.

Ребята покорили все вершины возможного. Но жизнь подкидывает новые задачи, новые тесты. Вы покорили телефоны очень многих политиков и мировых деятелей. Я принесла вам тот [телефон], который называется «правительственной связью», — сказала Захарова.

В речи дипломат отметила, что будет ждать звонка от пранкеров. Блогеры, в свою очередь, отметили, что всегда находятся с Захаровой на связи в Telegram, и надеются, что она ждет только дружественного звонка, передаёт РИА Новости.

Вован и Лексус рассказали и о планах на будущие розыгрыши. Одним из них должна стать беседа от имени президента Украины Владимира Зеленского с мировыми звездами, поддерживающими Украину. Блогеры хотят уточнить, знают ли селебрити, где на карте расположено государство и что знаменитости подразумевают под поддержкой.

Вован и Лексус известны своими пранками над мировыми политиками. В ходе онлайн-встречи собеседники рассказывают конфиденциальную информацию, имеющую отношение к гостайнам. Так, 17 мая Вован и Лексус разыграли 43-го президента США Джорджа Буша — младшего, заявившего, что он хотел бы видеть Украину в составе НАТО.

Приговор в отношении блогера Андрея Пыжа, осужденного в октябре прошлого года на пять лет за незаконное получение данных, составляющих государственную тайну, вступил в законную силу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

По данным ведомства, подсудимый, не имея допуска к секретным сведениям, через своего пособника получал материалы о конструктивных особенностях охраняемых режимных объектов в столице, а также техсредствах городской инфраструктуры, составляющих гостайну с грифом «секретно» и «совершенно секретно».

В августе 2020 года его задержали с поличным сотрудники ФСБ при получении от сообщника очередных секретных сведениий на электронных носителях. Его увезли в изолятор временного содержания на Петровке, а позже поместили в СИЗО «Лефортово».

Пыж имеет гражданства России и Украины. Он прославился своими репортажами с заброшенных объектов в разных странах, которые он публиковал на канале Urbanturizm. Ранее сообщалось, что он привез на Украину засекреченные данные о станциях московского метрополитена и подземных транспортных сооружениях, которые хотел использовать для выпуска про Метро-2.

Популярный российский блогер Даня Милохин, ранее побывавший в Казахстане, намекнул, что вернулся в Москву. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале ночью в среду, 8 июня.

Одна из поклонниц блогера в комментариях задала вопрос, находится ли он сейчас за рубежом. Милохин в ответ опубликовал фрагмент карты с геометкой, на которой указан дом на Кутузовском проспекте в Москве. Другие подробности о своем местонахождении и об отъезде из России он не раскрыл.

Ранее Милохин рассказал о причинах отъезда в Казахстан. Он заявил, что отправился за границу, чтобы повидаться там с друзьями. Блогер также высказался о климате в этой стране. О том, что Милохин, а также другие TikTok-знаменитости приехали в Казахстан, стало известно в мае. После этого некоторые Telegram-каналы сообщили, что блогер якобы получил гражданство этой страны. Его продюсер Ярослав Андреев опроверг эту информацию. Он заявил, что у Милохина есть только российский паспорт.

Количество запросов на расчёт рекламных кампаний с участием блогеров в Instagram (владелец — Meta, запрещённая в России экстремистская организация) в мае выросло в два раза по сравнению с апрелем. Бизнес считает, что заказывая рекламу непосредственно у блогеров, а не через рекламные кабинеты, можно избежать нарушения закона. Об этом рассказала газета «Коммерсант».

О росте запросов на расчёт кампаний с участием блогеров «Коммерсанту» рассказали в агентствах LabelUp, Digital Church и Epicstars. Аналитики отметили, что россияне «быстро свыклись с блокировкой Instagram и начали пользоваться VPN-сервисами».

По словам основателя Digital Church Марка Хлуднева, рекламодатели «успели отойти от шока и понять, что публикация и спонсирование работы российских блогеров в Instagram вполне законны». Гендиректор LabelUp Кирилл Борисов отметил, что наибольшую активность в соцсети проявляют небольшие компании. Он связал это с тем, что рекламы стало меньше, она подешевела, а аудитория не устала от объявлений.

Руководитель направления «Разрешение IT & IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнёры» Ярослав Шицле напомнил, что суд признал экстремистской саму Meta, а не её сервисы. Шицле отметил, что российские компании пока не привлекались к ответственности за использование Instagram и Facebook (владелец — Meta, запрещённая в России экстремистская организация). При этом до сих пор непонятно, нужно ли бизнесу помечать логотипы соцсетей Meta на своих сайтах и печатной продукции.

По мнению члена Ассоциации юристов России Ефима Казанцева, формально прямые соглашения рекламодателей с блогерами действительно формально ничего не нарушают, но «в текущих реалиях нельзя исключить риски привлечения к ответственности». Юрист посоветовал рекламодателям «исключить любое упоминание запрещенной организации или принадлежащих ей рекламных площадок в юридических документах».

Количество рекламных контрактов у крупных блогеров в марте-апреле сократилось вполовину. При этом рекламодатели всё ещё предпочитают размещать контент у блогеров с аудиторией от 10 000 до 200 000 подписчиков. Об этом «Секрету фирмы» рассказали в компании Perfluence. После начала спецоперации популярнее всего оказалась реклама на тему кулинарии и косметики. Ранее российским блогерам предсказали колоссальные потери доходов.

Уточняется, что в опросе приняли участие более 300 000 блогеров со всей России. Perfluence также проанализировала свыше 200 000 публикаций с 7 марта по 25 апреля 2022 года. Согласно результатам, доходы блогеров в Instagram (владелец — Meta, запрещённая в России экстремистская организация) за этот период:

у 15% снизились, но незначительно;

у 30% упали более чем на 50%;

у 25% доход остался прежним, но сменились рекламодатели.

10% блогеров перестали зарабатывать в соцсети и начали искать новый вид заработка, Ещё 20% заметили отток в феврале, сейчас доходы и количество проектов вернулось к прежним показателям.

Отмечается, что в марте-апреле компании предпочитали размещать рекламу у блогеров с аудиторией от 10 000 до 200 000 подписчиков. С начала апреля количество брендов с таким запросом выросло на 30% по сравнению с показателями за февраль. Около 60% предложений приходилось на контентмейкеров с аудиторией до 50 000 подписчиков, 90% из них поступало от российских компаний.

Более половины опрошенных микроблогеров пояснили, что запрет соцсетей Meta незначительно отразился на их доходах от рекламных интеграций. Каждый пятый отметил, что во втором квартале получилось вернуться к показателям начала 2022 года.

При этом крупные блогеры с аудиторией свыше 200 000 подписчиков не заметили существенного прироста предложений. С начала февраля количество рекламных контрактов с ними снизилось более чем на 50%, указано в исследовании.