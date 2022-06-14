IT в России: что делают для поддержки отрасли

Около 6 тыс. заявок на льготную ипотеку для IT-специалистов одобрено российскими банками, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе форума "CNews Forum Кейсы: опыт IT-лидеров".

"Порядка 6 тыс. заявок по льготной ипотеке для IT-специалистов уже одобрено банками", - сказал министр.

По его словам, на данный момент уже выдано 166 льготных ипотек.

Указ об ускоренных мерах поддержки развития IT-отрасли в России президент РФ Владимир Путин подписал 2 марта 2022 года. Утвержденные указом меры дают, в частности, возможность IT-специалистам получить отсрочку от армии на время работы в ИТ-компании, а также льготную ипотеку. Значимым решением для поддержки IT-компаний стало и обнуление налога на прибыль, освобождение от проверок.

Налоговые льготы для ИП в сфере IT

Шадаев добавил, что ведомству не удалось согласовать введение налоговых льгот для индивидуальных предпринимателей в сфере IT, поэтому министерство договаривается с регионами о введении упрощенной системы налогообложения и надеется, что ИП смогут воспользоваться пониженной ставкой до конца лета.

"Мы убрали требование по численности сотрудников для IT-компаний, но согласовать [льготы] для индивидуальных предпринимателей не удалось. Но мы в диалоге с регионами. Регионы охотно идут на пониженную ставку УСН. Мы надеемся, что до конца лета большая часть регионов примет такие программы, и ИП смогут воспользоваться этими льготами", - сообщил Шадаев.

По его словам, поправки в Налоговый кодекс РФ по льготам для IT-специалистов могут быть приняты до конца весенней сессии Госдумы. "Мы действуем в рамках указа президента, который появился очень оперативно. Практически все пункты, которые там содержатся, реализованы или реализуются. Надеюсь, что до конца этой сессии Госдумы, в июне, будут рассмотрены и приняты поправки в Налоговый кодекс. Считаю, что нам удалось на уровне правительства большую часть наших инициатив согласовать", - сказал министр.

О возвращении иностранных IT-производителей в РФ

Шадаев добавил, что Минцифры не ждет возвращения крупных иностранных IT-производителей в РФ.

"В текущей ситуации ждать возвращения крупных вендоров и производителей не приходится. Если они вернутся, будем рады - конкуренция это хорошо. Но сигналов, что кто-то планирует вернуться, не видим", - сказал он.

Ранее деятельность в России приостановили американские компании Microsoft, Oracle и Autodesk. Компания Apple остановила экспорт и приостановила действие ряда сервисов. Поставщик программного обеспечения компания IBM временно приостановила бизнес в РФ.

Правительство РФ одобрило поправки в Налоговый кодекс для получателей льгот IT-компаний. Согласно поправкам, пороговое значение доли по "профильным" доходам для получателей льгот будет снижено с 90 до 70%. Также отменен порог минимального числа сотрудников в IT-компаниях для получения льгот. Минцифры расширило перечень направлений бизнеса, которые смогут получить IT-льготы.

Как сообщалось, 2 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах по ускоренному развитию IT-отрасли. Согласно указу, президент поручил кабинету министров принять меры, направленные на облегчение налоговой нагрузки, сокращение проверок организаций и предоставление новых льгот их сотрудникам.

В частности, правительство должно обеспечить предоставление таким компаниям льготных кредитов на обеспечение деятельности и реализацию новых проектов по ставке, не превышающей 3%. Кроме того, для них до 31 декабря 2024 года будет установлена нулевая ставка по налогу на прибыль. Правительство также должно принять меры, направленные "на установление налоговых льгот и преференций для аккредитованных организаций, получающих доходы от распространения рекламы или оказания дополнительных услуг с использованием приложений и онлайн-сервисов этих организаций либо доходы, связанные с реализацией, установкой, тестированием и сопровождением отечественных решений в области информационных технологий".

Что касается проверок IT-компаний, то согласно указу они будут освобождены от налогового, валютного и других видов госконтроля на срок до трех лет.

Ипотечная ставка для IT-специалистов в некоторых регионах страны может снизиться до 1%, заявил замглавы Минцифры Максим Паршин в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России». По его словам, число заявок в банки для получения льготной ипотеки выросло в несколько раз, уже получено 1,5 тысячи заявлений, передает ТАСС.

Уже сейчас банки предлагают 4%. При этом заложен инструмент, когда регионы в своих бюджетах могут участвовать в программе, еще больше снижая ставку для айтишника, до 2% уже есть примеры. Я думаю, что будет и 1%, — сказал он.

Льготная ипотека под 5% для IT-специалистов была запущена в мае 2022 года. Максимальная сумма сделки для городов-миллионников составляет 18 млн рублей, в остальных городах — 9 млн рублей. Оформить льготную ипотеку могут специалисты в возрасте от 22 до 45 лет с зарплатой не менее 150 тысяч рублей в миллионниках и не менее 100 тысяч — в других регионах.

"Ростех" предложил оплачивать до 30–50% стоимости аренды жилья IT-специалистам. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что письмо с соответствующей инициативой госкорпорация направила в Минцифры РФ. В частности, предлагается субсидировать часть стоимости аренды жилья для сотрудников IT-сферы, у которых нет собственного дома.

Такие меры, отметили в госкорпорации, позволят избежать оттока специалистов и сохранить равные условия на рынке труда.

Также в "Ростехе" предложили расширить меры поддержки для IT-специалистов, распространив их на работников всех должностей. Кроме того, авторы инициативы рекомендовали установить гарантированный государством ежемесячный доход таких специалиста по месту работы.

По информации издания, в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подтвердили получение письма. В ведомстве сообщили, что рассматривают предложения.

Минцифры запустило на портале госуслуг специализированный раздел, посвященный различным мерам поддержки IT-отрасли. Об этом сообщил в среду Telegram-канал министерства.

"Льгот становится больше и все они очень разнообразны, поэтому Минцифры России запустило раздел на портале Госуслуг, посвященный мерам поддержки IT-отрасли", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в новом разделе представлен каталог из 12 блоков, в каждом из которых присутствует нормативная база, можно посмотреть ответы на часто задаваемые вопросы, а также задать свои. Так, в блоках можно получить информацию, в частности, о грантах для IT-отрасли, о соответствующем образовании, налоговых льготах, льготных кредитах и ипотеке, об отсрочке от армии, включении в реестры и аккредитации.

"Функционал раздела со временем будет дополняться: планируется расширить перечень мер поддержки. В разделе можно найти ленту новостей и ознакомиться первым со всеми изменениями", - отмечается в сообщении.

Как рассказал замглавы Минцифры РФ Максима Паршина, слова которого приводит пресс-служба, министерству важно, чтобы как IT-компании, так и компании, внедряющие цифровые решения, могли на одном портале быстро и просто получить информацию обо всех доступных им мерах поддержки.

В Россию вернулись около 85% IT-специалистов, такой вывод можно сделать, судя по их сим-картам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления перед суперфиналистами конкурса «Лидеры России».

«Решение о поддержке IT-отрасли было принято мгновенно, как только появилась первая информация о том, что наши специалисты начали уезжать. Кстати, скажу вам, что сегодня по сим-картам мы видим, что 85% вернулись обратно», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев также сообщил, что около 80% граждан России, выехавших из страны после начала спецоперации на Украине, приехали обратно после 15 мая, значимую часть вернувшихся составляют IT-специалисты.

Государство собирается помочь российским IT-компаниям экономить на налогах, снизив требования для получения соответствующих льгот, пишет РБК со ссылкой на проект поправок в Налоговый кодекс.

Документ касается налогового маневра в IT-отрасли, начавшегося в 2021 году. Изначально он предполагал пониженные страховые взносы (7,6 вместо 14 процентов) и налог на прибыль (3 процента вместо 20) для участников рынка. При этом претенденты на льготы должны были соответствовать ряду критериев, в том числе получать 90 процентов доходов от разработки программного обеспечения и иметь штат как минимум из семи сотрудников.

В начале марта после введения в отношении России первых западных санкций президент Владимир Путин подписал указ о дополнительной поддержке IT-отрасли. В рамках него Минфин предлагает смягчить критерии для компаний, претендующих на льготы. В частности, предлагается снизить минимальную долю доходов от разработки софта с 90 до 70 процентов и отменить требования по численности штата сотрудников.

Кроме того, состав доходов, которые предлагается учитывать для применения льгот к той или иной компании, может быть расширен за счет реализации экземпляров разработанных фирмой компьютерных программ, передачи исключительных прав на них, оказания услуг по разработке и модификации баз данных, а также по их установке, тестированию и сопровождению.

Ожидается, что в случае одобрения поправок доходы федерального бюджета сократятся на 20,3 миллиарда рублей. 13 миллиардов из них придется на недополученный налог на прибыль, 7,3 миллиарда — на страховые взносы.

Дефицит кадров ощущается у IT-компаний, делающих с нуля продукты для российского рынка, при этом спрос на стартаперов упал, сказал в эфире НСН Александр Крюков.

В России сократились зарплаты в сфере IT и наблюдается дефицит кадров, однако ситуация начала исправляться, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» операционный директор рекрутингового агентства RecruitIT Александр Крюков.

«На внутреннем российском рынке зарплаты упали. Если посмотреть аналитику, за последние три месяца зарплаты снизились у всех IT-специалистов, связано это с тем, что те ребята, которые зарабатывали много денег на международных стартапах, открыли юрлица и ИП за рубежом и больше в эту выборку не попадают. Очень много разработчиков вышло на рынок, потому что огромные интеграторы типа EPAM, "Сбербанк" сокращают свои инновационные отделы. Если раньше у них были большие зарплаты, то сейчас они вышли на рынок и готовы получать меньше. На некоторых специализациях зарплаты сократились на 10% по сравнению с февральскими», - сказал Крюков.

По его словам, с отъездом за рубеж разработчиков международных стартапов изменилась структура спроса на IT-специалистов.

«До начала спецоперации в России было очень много стартапов, которые набирали разработчиков для международных систем и построения международных продуктов. После ее начала все эти компании релоцировались, открыли счета в Казахстане, Армении и других лояльных к России странах. Поэтому спрос на таких разработчиков современных систем подупал. При этом активизировались окологосударственные проекты, которые начали заниматься импортозамещением. Вырос спрос на разработчиков в этом направлении, на разработку своих информационных систем, которые должны заменить прежние», - отметил операционный директор RecruitIT.

В качестве примера он привел ситуацию в «Аэрофлоте»

«Например, компания "Аэрофлот" использовала американский софт для чекинов, планирования рейсов и так далее. После начала спецоперации все эти сервисы отключили, и сейчас "Аэрофлот" набирает разработчиков, чтобы построить свою независимую систему», - указал Крюков.

Он рассказал, что специалисты возвращаются в РФ, однако кадровый голод пока сохраняется.

«Да, дефицит кадров безусловно есть. Кадровый голод ощущается у IT-компаний, которые начинают заниматься импортозамещением и создавать продукты для российского рынка с нуля. После начала всех этих событий очень большое количество разработчиков просто уехало одним днем, продолжая работать на российских проектах. При этом многие вернулись уже, поскольку они уезжали временно, а российские компании это особо не приветствовали. Тот же самый "Сбербанк" блокировал доступ к своим внутренним ресурсам, если IT-специалисты находились вне России. Поэтому ребята, которые уехали, стали возвращаться», - сказал Крюков.

Операционный директор RecruitIT также сообщил, что господдержка IT-компаний уже дает результаты, назвав при этом «несколько завышенной» цифру в 85% возвратившихся айтишников, озвученную в конце мая премьером Михаилом Мишустиным.

«Да, господдержка уже улучшает ситуацию. У нас есть клиенты, которые зарегистрировались и получили аккредитацию как IT-компании, и для соискателей это играет немаловажную роль. Не могу сказать, являются их мотивами ипотека или отсрочка от армии, но для них это стало фактором принятия предложения о работе в компании. Это уже работает, соискатели этим интересуются. Думаю, дефицит кадров сократится, а зарплаты придут в норму», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее в четверг стало известно, что «Почта России» стала IT-компанией, получив соответствующую аккредитацию Минцифры. Накануне СМИ сообщили, что Ozon, «Авито», ЦИАН, HeadHunter и ряд других компаний с иностранными акционерами также хотят получать IT-льготы.

Главный разработчик сайта kremlin.ru Артем Геллер сказал в этой связи «Радиоточке НСН», что данные компании являются «российскими флагманами» и должны получать такие льготы.

Антонина Левашенко (руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС)

На конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде глава правительства Михаил Мишустин определил приоритетными задачами IT-отрасли снижение зависимости от импорта, повышение конкурентоспособности российских цифровых решений и непосредственно готовность самих предприятий применять передовые технологии. При этом он подчеркнул, что обеспечивать цифровую трансформацию отраслей промышленности придется в новых условиях с учетом санкций, введенных в отношении российских компаний и граждан.

Правительство сегодня реализует значительное количество специфических мер, направленных на поддержку IT-отрасли и, соответственно, цифровую трансформацию экономики. Это и освобождение "айтишников" от разных видов контроля, налоговые послабления (в частности, нулевая ставка по налогу на прибыль), льготные кредиты на новые проекты, вовлечение в систему госзакупок, субсидии для сотрудников айти-компаний (например, на жилищные сертификаты) и другое. Эти меры безусловно внесут вклад в то, чтобы IT-сектор стал одним из ведущих в российской промышленности.

Но ввиду востребованности цифровых решений во всем мире и с учетом объективно высокого потенциала IT-отрасли в нашей стране не будет лишним нацеливаться и на продвижение российских цифровых решений также на зарубежных рынках. К слову, если российский продукт будет хорошо "идти" на экспорт, это, помимо экономической составляющей, станет для него и дополнительным признаком высокого качества, и гарантией развития. Да, экспорт российского ПО, цифровых товаров и услуг в "недружественные" страны существенно затруднен. Однако это не значит, что про задачи поддержки экспорта высокотехнологичных услуг можно забыть. Напротив, бизнесом сейчас могут быть крайне востребованы меры, направленные на устранение барьеров для экспорта и помощь в завоевании новых больших рынков стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.

Первый шаг для этого сделан - президент отменил обязательную продажу 50 процентов валютной выручки экспортерами. Теперь дело за отменой других валютных ограничений, введенных в ответ на экономические санкции, если эти требования ограничивают возможности российских экспортеров свободно распоряжаться валютной выручкой и проводить трансграничные расчеты.

Правительству необходимо реализовать весь возможный комплекс мер по продвижению отечественных цифровых решений за рубеж. В частности, могут быть реализованы финансовые меры поддержки, направленные на компенсацию части затрат на обеспечение инфраструктуры точек сбыта в новых странах присутствия или на участие в национальных и региональных выставках в сфере IT-технологий и смежных отраслей (LegalTech, Fintech). Необходимы и меры нефинансовой поддержки, предусматривающие предоставление юридических консультаций в новых регионах ведения бизнеса, содействие маркетинговому продвижению на новых рынках, оказание помощи во внедрении популярных отраслевых стандартов качества и др.

Не менее важен для российского IT-cектора вопрос развития ESG-комплаенса. Цифровой комплаенс представляет собой внутреннюю политику компании, направленную на минимизацию рисков цифровой безопасности, неприкосновенности частной жизни и других нефинансовых рисков. Возможность противостоять этим рискам обеспечивает конкурентоспособность компании в цифровой среде.

Как показывает мировая практика, нефинансовые риски широкого спектра (сбои в хранении персональных данных, отсутствие диалога с местным населением, где компания ведет свою деятельность, снижение трудовых стандартов) впоследствии ведут к существенным финансовым рискам. Так, вирусные атаки (например, NotPetya, WannaCry и другие) и ранее приводили к крупномасштабным сбоям в работе промышленных компаний и большим потерям для бизнеса. К слову, стоимость обычного инцидента или "сбоя" в сфере цифровой безопасности составляет около 200 тысяч долларов. Исследования кибербезопасности показали, что атаки вредоносных программ привели к увеличению расходов на IT-безопасность в 59 процентах организаций и снижению производительности (57 процентов) в 2020 году по сравнению с предыдущим годом. А угроза таких случаев для российских компаний в настоящее время только увеличивается.

Сегодня особенно важно, чтобы государство помогало компаниям, особенно небольшим, внедрять стандарты цифрового комплаенса в свою внутреннюю политику, предлагало типовые решения по использованию IT-решений для минимизации нефинансовых рисков. Например, в части использования технологии блокчейн для обеспечения надежности цепочек поставок, которая позволяет отслеживать поставщиков и происхождение продукции на каждом этапе цепочки.

Среди нефинансовых рисков "особняком" стоит вопрос персональных данных. При принятии бизнес-решений далеко не всегда учитываются последствия использования цифровых технологий. Внедрение цифровых решений может приводить к последствиям, связанным с неправомерным использованием персональных данных работников или клиентов, использованием уязвимостей потребителей.

В указанном вопросе ключевую роль играет отвечающее времени регулирование правовых отношений в сфере оборота данных. На наш взгляд, оптимальным решением в этом вопросе может стать устранение ограничений по использованию обезличенных данных. То есть важно обеспечить консенсус и переход от задачи тотальной локализации бизнесом всех типов персональных данных ("всего и вся") к риск-ориентированному подходу хранения данных на российских серверах только в чувствительных для экономики сферах (финансовый сектор, здравоохранение и прочее). Разумеется, если мы хотим развивать шеринговую экономику за счет маркетплейсов и цифровых платформ, то нужно снизить нагрузку на таких информационных посредников путем отмены блокировки подобных целых сайтов во внесудебном порядке.

Шеринговая экономика - экономическая модель, когда с помощью технологий и онлайн-платформ люди могут обмениваться активами, которые они не используют.

Решение всех этих задач невозможно без развития комплексных стандартов цифрового комплаенса с учетом особенностей отдельных отраслей промышленности, а также устранения регуляторных барьеров в области регулирования цифровой экономики.

Чтобы построить карьеру в IT-сфере, россиянам пригодятся такие навыки, как логическое мышление и развитое воображение, заявила директор по развитию персонала «Лиги цифровой экономики» Ангелина Капитонова. Она также подчеркнула, что для начала карьеры будущий IT-специалист должен обладать цифровой грамотностью, пишет Lenta.ru.

Для старта карьеры в IT, разумеется, нужна общая цифровая грамотность. Сейчас все дети умело используют гаджеты, так как мы живем в цифровую эпоху. Однако важно, чтобы гаджеты были не просто развлечением, но и инструментом познания для ребенка, — отметила Капитонова.

Она также отметила, что айтишники должны уметь самостоятельно развиваться, учиться и быстро переучиваться, чтобы адаптироваться к меняющимся условиям. Капитонова посоветовала будущим специалистам отрасли повышать навыки концентрации и управления вниманием, в этом могут помочь настольные игры, добавила эксперт. Помимо этого, уточнила Капитонова, будущим работникам сферы IT понадобится креативность, умение работать в команде, знание иностранных языков и кросс-функциональность.

Все-таки написание кода — это во многом творческий процесс, в который разработчик вкладывает сердце и душу. В обозримом будущем все рутинные задачи будут полностью автоматизированы, поэтому творческое мышление и способность создавать креативные решения помогут программисту оставаться востребованным на рынке труда, — пояснила эксперт.