Теннисистка Дарья Касаткина, помогла украинке Ангелине Калининой, которая подвернула ногу на корте. Видео
На кадрах можно увидеть, как первая теннисистка России подбежала к сопернице с пакетом льда.
«У неё свело икроножную мышцу, так что я принесла ей лёд и оказала небольшую помощь. Судороги то появляются, то исчезают, но, к счастью, она смогла доиграть матч до конца», - уточнила Касаткина.
Инцидент произошел в матче первого круга турнира WTA-500 в Берлине. В следующем раунде Касаткина сыграет с бельгийкой Мариной Заневской или соотечественницей Екатериной Александровой.