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1 час назад

Касаткина помогла подвернувшей ногу на корте украинке Калининой. Видео

Александр Кузьмин

Теннисистка Дарья Касаткина, помогла украинке Ангелине Калининой, которая подвернула ногу на корте. Видео

На кадрах можно увидеть, как первая теннисистка России подбежала к сопернице с пакетом льда.

«У неё свело икроножную мышцу, так что я принесла ей лёд и оказала небольшую помощь. Судороги то появляются, то исчезают, но, к счастью, она смогла доиграть матч до конца», - уточнила Касаткина.

Инцидент произошел в матче первого круга турнира WTA-500 в Берлине. В следующем раунде Касаткина сыграет с бельгийкой Мариной Заневской или соотечественницей Екатериной Александровой.

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