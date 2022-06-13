Умер убивший афганского диктатора Амина экс-спецназовец Плюснин

Бывший спецназовец Александр Плюснин скончался на 73-м году жизни. В конце декабря 1979 года боец принимал участие в захвате резиденции афганского правителя Хафизуллы Амина. Во время штурма он ликвидировал диктатора. Об этом сообщается на официальном сайте Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

Фото: "Спецназ России" "Спецназ России"

«На 73-м году жизни скончался Александр Николаевич Плюснин. Герой штурма дворца Амина. Мастер спорта СССР и многократный чемпион КГБ СССР по самбо. Легенда отечественного спецназа», - отмечается в публикации.

Ветеран Группы «А», участник штурма дворца Тадж-Бек Виктор Анисимов рассказал, что «воин по призванию, Саша был лучшим из нас. Его психологическая, физическая, специальная и теоретическая подготовка, а также дар прогнозирования действий противника в закрытых помещениях в условиях контактного боя вызывали восхищение».