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30 минут назад

Умер ликвидировавший афганского диктатора Амина экс-спецназовец Плюснин

Илья Родин

Бывший спецназовец Александр Плюснин скончался на 73-м году жизни. В конце декабря 1979 года боец принимал участие в захвате резиденции афганского правителя Хафизуллы Амина. Во время штурма он ликвидировал диктатора. Об этом сообщается на официальном сайте Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

Умер убивший афганского диктатора Амина экс-спецназовец Плюснин
Фото:  "Спецназ России" "Спецназ России"

«На 73-м году жизни скончался Александр Николаевич Плюснин. Герой штурма дворца Амина. Мастер спорта СССР и многократный чемпион КГБ СССР по самбо. Легенда отечественного спецназа», - отмечается в публикации.

Ветеран Группы «А», участник штурма дворца Тадж-Бек Виктор Анисимов рассказал, что «воин по призванию, Саша был лучшим из нас. Его психологическая, физическая, специальная и теоретическая подготовка, а также дар прогнозирования действий противника в закрытых помещениях в условиях контактного боя вызывали восхищение».

Сотрудники портала сообщили также, что Плюснин «по природе своей был «человеком войны», созданным для своей работы, и за всю историю Группы «А» не было такого второго бесшабашного и отчаянно смелого бойца».

Общество,Виктор Анисимов,КГБ СССР,
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