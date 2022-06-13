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34 минуты назад

Принц Гарри упал с лошади во время игры в поло

Газета.Ru

Принц Гарри пережил падение с лошади во время игры в поло в Калифорнии со своими звездными друзьями. Об этом сообщает Daily Mail.

Принц Гарри упал с лошади во время игры в поло
Фото: MEGA/GC Image/Getty ImagesMEGA/GC Image/Getty Images

Инцидент произошел накануне, 12 июня, в поло-клубе в Санта-Барбаре, где принц Гарри играл в команде Los Padres.

Отмечается, что команда в итоге проиграла со счетом 12-11, но на фотографиях, сделанных папарацци, герцог Сассекский не выглядит огорченным — видно, что он прекрасно проводит время со своими друзьями, американской певицей Кэтрин МакФи, ее мужем композитором Дэвидом Фостером и их сыном Ренни.

В пятницу, 10 июня, принц Гарри впервые появился на публике с тех пор, как 5 июня он вернулся вместе с семьей из Великобритании, которую покинул, не дожидаясь окончания празднования Платинового юбилея Елизаветы II. Тогда он также приехал в поло-клуб, и его команда проиграла сопернику со счетом 12-8. Его супруга Меган Маркл на игре не присутствовала.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл провели с Елизаветой II «формальные» 15 минут во время Платинового юбилея.

Общество,Кэтрин Макфи,Дэвид Фостер,принц Гарри,Елизавета II,
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