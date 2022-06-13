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15 минут назад

Умер сыгравший в "Графине де Монсоро" артист Рафаэль Котанджян

ТАСС

Народный артист Армянской ССР и Республики Армения Рафаэль Котанджян умер в возрасте 80 лет. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства образования, науки, культуры и спорта республики.

Умер сыгравший в "Графине де Монсоро" артист Рафаэль Котанджян
Фото: кадр из фильма "Сердца трех"кадр из фильма "Сердца трех"

Котанджян родился в 1942 году в Тбилиси, окончил актерский факультет Ереванского художественно-театрального института.

Артист сыграл в таких советских и российских фильмах, как "Бриллиантовая рука", "Сердца трех", " Графиня де Монсоро", "Роксолана".

В 2017 году ему была присвоена медаль "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Общество,Рафаэль Котанджян,
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