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57 минут назад

Глава департамента ЦБ рассказал о новой схеме мошенников с финансовыми пирамидами

Газета.Ru

Директор департамента Центробанка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях рассказал о новых «легендах», которые используют мошенники для вовлечения граждан в финансовые пирамиды.

В ЦБ рассказали о новой схеме мошенников с пирамидами
Фото: ТАССТАСС

«Одной из новых тенденций стало создание организаторами финпирамид множества небольших по масштабам «проектов», функционирующих непродолжительное время и с относительно незначительным «вступительным взносом» для участников», — заявил он в эфире радио Sputnik.

Лях отметил, что злоумышленники рассчитывают, что обманутые люди не будут обращаться в правоохранительные органы из-за небольших финансовых потерь.

«Деньги не вернуть»: мошенники придумали новую схему обмана

По его словам, также в последнее время при создании пирамид активно используются криптовалюты. Например, в криптовалюте принимают средства у вкладчиков и обещают в ней дальнейшие выплаты. «Такой подход применяли более половины выявленных за первый квартал 2022 года пирамид», – уточнил директор департамента.

Общество,Валерий Лях,Банк России,
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