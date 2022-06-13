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38 минут назад

Михалков заявил, что День России напоминает ему о развале "великой страны СССР"

Газета.Ruиещё 3

Режиссер Никита Михалков поздравил соотечественников с Днем России, отметив при этом, что сам встречает этот праздник «со слезами на глазах». Об этом кинематографист заявил в своем Telegram-канале.

День России напомнил Михалкову о развале "великой страны"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дорогие друзья, хочу поздравить вас с праздником 12 июня, Днем России. Для меня этот праздник, как говорится в песне, «со слезами на глазах», потому что он ознаменовывает исчезновение нашей великой огромной страны — Советского Союза. Глупо сейчас охать и ахать, искать виноватых — они известны. Но все равно День России — это День России. С праздником!» — поздравил режиссер.

Ранее Владимир Путин лично вручил Никите Михалкову звезду Героя России. Президент России также восхитился великим предком режиссера, «хранителем печати дедушки Петра I».

Общество,Никита Михалков,Владимир Путин,
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