День России напомнил Михалкову о развале "великой страны"

Режиссер Никита Михалков поздравил соотечественников с Днем России, отметив при этом, что сам встречает этот праздник «со слезами на глазах». Об этом кинематографист заявил в своем Telegram-канале.
«Дорогие друзья, хочу поздравить вас с праздником 12 июня, Днем России. Для меня этот праздник, как говорится в песне, «со слезами на глазах», потому что он ознаменовывает исчезновение нашей великой огромной страны — Советского Союза. Глупо сейчас охать и ахать, искать виноватых — они известны. Но все равно День России — это День России. С праздником!» — поздравил режиссер.
Ранее Владимир Путин лично вручил Никите Михалкову звезду Героя России. Президент России также восхитился великим предком режиссера, «хранителем печати дедушки Петра I».