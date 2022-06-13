День России напомнил Михалкову о развале "великой страны"

«Дорогие друзья, хочу поздравить вас с праздником 12 июня, Днем России. Для меня этот праздник, как говорится в песне, «со слезами на глазах», потому что он ознаменовывает исчезновение нашей великой огромной страны — Советского Союза. Глупо сейчас охать и ахать, искать виноватых — они известны. Но все равно День России — это День России. С праздником!» — поздравил режиссер.