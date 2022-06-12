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31 минуту назад

Без «Биг Мака». Чем «Вкусно и точка» отличается от McDonald's

Газета.Ru

На Пушкинской площади в Москве в здании первого в России McDonald's открылся ресторан под названием «Вкусно и точка». Сегодня в Москве и Подмосковье открылись еще 14 ресторанов новой сети.

Завтра в России должны открыться еще 50 ресторанов фастфуда, а до конца текущего месяца – порядка двух сотен.

Слоган обновленной сети — «Название меняется, любовь остается» — можно наблюдать на витрине ресторана на Пушкинской.

Посетители могут заказать большую часть блюд из старого меню McDonald's — но за рядом исключений. Например, пропали «Биг Мак» и «Биг Тейсти», мороженое «МакФлурри». Изменились и названия бургеров – из них пропала приставка «мак».

Очередь в Макдоналдс в Москве показали на видео

Поменялась и цветовая схема упаковок еды, а вместо напитков Coca-Cola посетителям предлагаются лимонады от «Черноголовки». Не будет пока что и наборов с игрушкой «Хэппи Мил».

Руководство сети в ходе пресс-конференции сообщило, что в меню точно не будет алкогольных напитков. При этом не исключено, что попробовать можно будет блюда русской кухни

По словам корреспондента «Газеты.Ru», народу на открытии флагманского «Вкусно и точка» собралось достаточно много, но «толпа далеко не такая, как в 1990 году» — когда открывался первый в СССР McDonald's.

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