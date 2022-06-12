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15 минут назад

Умер отец режиссера Валерии Гай Германики Игорь Дудинский

Ирина Лебедева

Игорь Дудинский, журналист, отец режиссера Валерии Гай Германики скончался в реанимации одной из московских больниц. По данным РЕН ТВ|Новости, причиной смерти 75-летнего мужчины стал инфекционно-токсический шок.

Умер отец режиссера Валерии Гай Германики
Фото: ТАССТАСС

Режиссер Валерия Гай Германика в беседе с «Газетой.Ru» подтвердила журналистам издания gazeta.ru информацию о смерти ее отца.

«Говорят, да. Ужас. Я в шоке», — сказала она.

Ранее Telegram-канал 112 сообщал, что 75-летний журналист находился в геронтологическом центре, где врачи диагностировали у него инфекционно-токсический шок и крайне тяжелое состояние.

Напомним, Игорь Дудинский признал свое отцовство по отношению к Валерии Гай Германике после того, как был проведен ДНК-тест. Валерия не раз рассказывал в интервью, что в детстве она не общалась с отцом, отношения позже у нее с ним складывались непросто, так что она даже решила сменить фамилию.

Общество,Игорь Дудинский,
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