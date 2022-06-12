Умер отец режиссера Валерии Гай Германики

Игорь Дудинский, журналист, отец режиссера Валерии Гай Германики скончался в реанимации одной из московских больниц. По данным РЕН ТВ|Новости, причиной смерти 75-летнего мужчины стал инфекционно-токсический шок.
Режиссер Валерия Гай Германика в беседе с «Газетой.Ru» подтвердила журналистам издания gazeta.ru информацию о смерти ее отца.
«Говорят, да. Ужас. Я в шоке», — сказала она.
Ранее Telegram-канал 112 сообщал, что 75-летний журналист находился в геронтологическом центре, где врачи диагностировали у него инфекционно-токсический шок и крайне тяжелое состояние.
Напомним, Игорь Дудинский признал свое отцовство по отношению к Валерии Гай Германике после того, как был проведен ДНК-тест. Валерия не раз рассказывал в интервью, что в детстве она не общалась с отцом, отношения позже у нее с ним складывались непросто, так что она даже решила сменить фамилию.