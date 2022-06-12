Умер отец режиссера Валерии Гай Германики

Напомним, Игорь Дудинский признал свое отцовство по отношению к Валерии Гай Германике после того, как был проведен ДНК-тест. Валерия не раз рассказывал в интервью, что в детстве она не общалась с отцом, отношения позже у нее с ним складывались непросто, так что она даже решила сменить фамилию.