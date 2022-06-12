Россиян возмутила реклама с Хаматовой и Пугачевой

В то время, пока Алла Борисовна наслаждается солнечными ваннами в Израиле , а Чулпан Хаматова во всю осваивается в Латвии , пытаясь заработать место под солнцем в другой стране, общественность России обсуждает появление в московском транспорте рекламы с изображениями вышеуказанных знаменитостей.

Пользователи шокированы тем, что в качестве примера и предмета гордости население должно наблюдать за лицами тех, кто внезапно выехал из страны в непростой момент. И, если, о репутации Примадонны по сей день спорят (многие защищают честь певицы, отмечая, что она не сказала ни слова о своих политических настроениях, а значит, причин для хейта у россиян к ней быть не может), то прощать выходку Чулпан никто не собирается.