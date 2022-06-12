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1 час назад

Посмели вернуться?! Чулпан Хаматову и Аллу Пугачеву заметили в Москве

Popcake.tv

В то время, пока Алла Борисовна наслаждается солнечными ваннами в Израиле, а Чулпан Хаматова во всю осваивается в Латвии, пытаясь заработать место под солнцем в другой стране, общественность России обсуждает появление в московском транспорте рекламы с изображениями вышеуказанных знаменитостей.

Россиян возмутила реклама с Хаматовой и Пугачевой
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Пользователи шокированы тем, что в качестве примера и предмета гордости население должно наблюдать за лицами тех, кто внезапно выехал из страны в непростой момент. И, если, о репутации Примадонны по сей день спорят (многие защищают честь певицы, отмечая, что она не сказала ни слова о своих политических настроениях, а значит, причин для хейта у россиян к ней быть не может), то прощать выходку Чулпан никто не собирается.

О ситуации высказался также «Царьград», который с уважением отнесся к проекту ГИТИСа о заслуженных деятелях культуры, но отметил, что некоторые личности не имеют права находиться в списке.

«Ставить в пример всякий сброд как Пугачеву и Хаматову — это уже перебор! Можно же было упомянуть более достойных выпускников, кто не предал Родину в трудное время, а встал на ее защиту, например Анатолия Папанова и Георгия Анисимова», — говорят в издании.

Общество,Чулпан Хаматова,Анатолий Папанов,Алла Пугачева,
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