Россиянам напомнили, когда ждать следующих длинных выходных

Очередные длинные выходные ждут россиян в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства.
"Следующие длинные выходные ждут россиян в честь Дня народного единства - 4 ноября", - цитирует РИА Новости эксперта по трудовому праву Татьяна Нечаева.
По ее словам, люди, работающие на пятидневной основе, будут отдыхать с 4 по 6 ноября включительно. Помимо этого, юрист отметила, что 3 ноября все сотрудники будут работать на час меньше, поскольку за ним следует нерабочий день.
Эксперт подчеркнула, что если сотрудник должен выйти в праздники на работу, то работодатель должен заплатить ему в двойном размере или предоставить официальный отгул. Нечаева также добавила, что праздничные дни не включаются в календарные дни отпуска.
В Роструде ранее обратили внимание, что нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения зарплаты работникам, получающим оклад. Если оклад не установлен, например, работникам со сдельной оплатой труда, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение.