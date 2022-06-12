Россиянам напомнили, когда ждать следующих длинных выходных

Очередные длинные выходные ждут россиян в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства.

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"Следующие длинные выходные ждут россиян в честь Дня народного единства - 4 ноября", - цитирует РИА Новости эксперта по трудовому праву Татьяна Нечаева.

По ее словам, люди, работающие на пятидневной основе, будут отдыхать с 4 по 6 ноября включительно. Помимо этого, юрист отметила, что 3 ноября все сотрудники будут работать на час меньше, поскольку за ним следует нерабочий день.

Эксперт подчеркнула, что если сотрудник должен выйти в праздники на работу, то работодатель должен заплатить ему в двойном размере или предоставить официальный отгул. Нечаева также добавила, что праздничные дни не включаются в календарные дни отпуска.