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30 минут назад

Бастрыкин обратился к россиянам

Елена Прошина

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поздравил сограждан с Днем России и призвал поддержать российских военнослужащих, которые «освобождают Донбасс от нацизма». Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на его страницу в социальной сети «ВКонтакте».

Бастрыкин обратился к россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня, когда наши солдаты, защитники находятся на передовой, освобождая Донбасс от нацизма и преступного киевского режима, мы все должны объединиться и поддержать нашу армию, наш братский народ», — написал он.

Бастрыкин считает, что настоящий патриотизм — это почитание исторической памяти и многовековой культуры страны. Россияне должны гордиться достижениями своего государства, а также «не бросать соотечественников в трудную минуту».

«Вот уже на протяжении многих лет эта дата — символ преемственности поколений и неразрывной связи с Отечеством», — отметил он и добавил, что каждый житель России служит интересам общества, когда выполняет свой долг.

Бастрыкин также указал на важность правильного воспитания нового поколения. Он подчеркнул, что Следственный комитет считает необходимым уделять особое внимание нравственному воспитанию молодежи, формировать чувство гордости к России и ее истории.

«Желаю всем успехов в службе, сил, здоровья, благополучия в семье и справедливого огня в сердцах! С праздником! С Днем России!», — закончил он.

Общество,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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