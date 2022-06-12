В России появился новый вариант штамма «омикрон»

В России зафиксировали новый вариант штамма «омикрон» ВА.4. На данный момент доминирующим вариантом остается ВА.2. Об этом сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что специалисты обнаружили на территории России геном вируса SARS-CoV-2, который относится к субварианту «Омикрона» BA.4. Они занесли его в базу VGARus, созданную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Забор биоматериала датирован концом мая.

Хафизов рассказал, что в России доминирующим вариантом штамма «омикрон» коронавируса остается ВА.2 и его субварианты. На них приходится около 95% всех заражений. Он пояснил, что хорошая иммунная прослойка населения, которая образовалась благодаря массовой вакцинации и перенесенным ранее случаям заражения, препятствует распространению новых вариантов штамма «омикрон».

Кроме того, эксперт обратил внимание на ряд исследований, которые помогли вычислить вероятность заражения новыми формами «омикрона».