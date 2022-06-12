В России появился новый вариант штамма «омикрон»

В России зафиксировали новый вариант штамма «омикрон» ВА.4. На данный момент доминирующим вариантом остается ВА.2. Об этом сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что специалисты обнаружили на территории России геном вируса SARS-CoV-2, который относится к субварианту «Омикрона» BA.4. Они занесли его в базу VGARus, созданную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Забор биоматериала датирован концом мая.
Хафизов рассказал, что в России доминирующим вариантом штамма «омикрон» коронавируса остается ВА.2 и его субварианты. На них приходится около 95% всех заражений. Он пояснил, что хорошая иммунная прослойка населения, которая образовалась благодаря массовой вакцинации и перенесенным ранее случаям заражения, препятствует распространению новых вариантов штамма «омикрон».
Кроме того, эксперт обратил внимание на ряд исследований, которые помогли вычислить вероятность заражения новыми формами «омикрона».
«Несколько недавно опубликованных исследований показали, что варианты вируса, известные как BA.4 и BA.5, чуть более трансмиссивны, чем ранние формы "омикрона"», — пояснил Хафизов.