В России выявили новый вариант «омикрона»

В России впервые выявили первый случай заражения новым вариантом омикрон-штамма коронавируса ВА.4. Об этом сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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«В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту „Омикрона“ BA.4. Забор биоматериала датирован концом мая», — приводит слова специалиста РИА «Новости».

При этом, по информации Роспортбнадзора, в настоящее время в стране преобладает вариант штамма BA.2 и его субварианты. На них приходится до 95 процентов случаев заболевания.