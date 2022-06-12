В России выявили новый вариант «омикрона»

В России впервые выявили первый случай заражения новым вариантом омикрон-штамма коронавируса ВА.4. Об этом сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
«В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту „Омикрона“ BA.4. Забор биоматериала датирован концом мая», — приводит слова специалиста РИА «Новости».
При этом, по информации Роспортбнадзора, в настоящее время в стране преобладает вариант штамма BA.2 и его субварианты. На них приходится до 95 процентов случаев заболевания.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что мутации новой коронавирусной инфекции не закончатся на «омикроне», ведь появление новых штаммов — естественный процесс развития любого вируса. Специалисты ведомства отмечали, что подвид омикрон-штамма BA.2, или «стелс-омикрон» является самым заразным вариантом коронавируса за всю историю пандемии.