Росавиация продлила режим ограничения полетов на юге России

Режим ограничения полетов в ряд аэропортов на юге и в центральной части России продлен до 18 июня 2022 года, говорится в субботу в сообщении Росавиации.
"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 18 июня 2022 года 03:45 по московскому времени", - говорится в сообщении.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине.