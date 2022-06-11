Росавиация продлила режим ограничения полетов на юге России

Режим ограничения полетов в ряд аэропортов на юге и в центральной части России продлен до 18 июня 2022 года, говорится в субботу в сообщении Росавиации .

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 18 июня 2022 года 03:45 по московскому времени", - говорится в сообщении.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине.