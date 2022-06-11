Стало известно об «ощутимом ухудшении» здоровья Бута

Состояние здоровья отбывающего тюремное заключение в США российского предпринимателя Виктора Бута ощутимо ухудшилось, он страдает от бактериальной инфекции, и его защита и посольство РФ в Вашингтоне активно добиваются от американских властей предоставления ему необходимой медицинской помощи. Об этом сообщил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС адвокат россиянина Стив Зиссу. Он допустил, что в ближайшее время обратится к американскому суду, чтобы через него обеспечить предоставление Буту квалифицированной врачебной помощи.

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"От американского правительства [до сих пор] не было никакой реакции в Бюро тюрем [при Министерстве юстиции США], они практически ничего не сделали, чтобы оказать помощь в связи с его заболеванием. Он просит, и мы просим, чтобы его осмотрел врач, способный поставить ему диагноз и назначить правильное лечение. А этого не происходит уже в течение [нескольких] недель", - рассказал юрист. Согласно изложенной им информации, "изначальное заболевание" проявилось "несколько месяцев назад". "Однако в последние несколько недель оно ухудшилось, [появилась] бактериальная инфекция, угрожающая, помимо прочего, его зрению <...>", - заявил Зиссу.

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Рецептурные препараты без осмотра врачом

По его свидетельству, администрация тюрьмы, в которой содержится Бут, ограничивается исключительно предоставлением ему лекарств, отпускаемых только по рецепту врача, "без выписывания рецепта", то есть осмотра медиком. Россиянин задает резонные вопросы о том, в каких случаях прописываются данные препараты, каковы побочные эффекты их применения, но не получает ответа от администрации пенитенциарного учреждения, отметил адвокат. "Поэтому, - продолжал Зиссу, - он (Бут - прим. ТАСС) полагается на нас, на то, чтобы мы искали в интернете [сведения о таких медикаментах]". "А некоторые из тех лекарств, которые ему дают, имеют очень серьезные побочные эффекты. И, опять-таки, мы даже не знаем, чем, по их мнению, он страдает, почему это следует лечить такого рода препаратами", - указал Зиссу.

На просьбу пояснить, означает ли это, что Буту даже не организовали прием у специалиста, он ответил утвердительно.

"Его вообще не водили к доктору. Его не водили даже к фельдшеру", - уточнил юрист.

Охарактеризовав своего подзащитного как "очень сильного человека", который "редко жалуется", Зиссу признал, что его нынешние высказывания о "серьезности этого недомогания" вызывают серьезную тревогу. "Он, как вы знаете, находится в тюрьме 15 лет. Его освободят, независимо от всего остального, обменяют его или нет [на кого-то из осужденных в России американских граждан], по меньшей мере лет через 5-6. И мы теперь опасаемся, что он не переживет эти пять лет", - отметил адвокат.

Принимаемые меры

По его словам, посольство России в США делает "очень важные" шаги, чтобы помочь в нынешней ситуации. Дипмиссия использует свои контакты с американскими властями, "посол [Анатолий Антонов] лично вовлечен" в данное дело, как и ряд его подчиненных, заявил адвокат. Российские дипломаты, констатировал он, пытаются добиться от властей США, "чтобы с Виктором обращались надлежащим образом".

"Откровенно говоря, они делают больше, чем я бы ожидал от посольства любой страны. Они действительно сделали больше, чем большинство других посольств, с которыми я [прежде] работал по другим клиентам, имевшим схожие проблемы в США. Оказание в [системе] Бюро тюрем медицинской помощи [заключенным] на уровне, не отвечающем установленному стандарту - это не редкость. Не является необычной смерть заключенных [в США] вследствие не диагностированных заболеваний", - подчеркнул Зиссу.

Он заверил, что защита Бута "оказывает нажим на Бюро тюрем, контактирует с начальником тюрьмы", в которой содержится россиянин, работает в тандеме с посольством.

"Однако мы теперь в том состоянии, когда должны будем обратиться к суду и потребовать, чтобы судья распорядился оказать ему (Буту - прим. ТАСС) надлежащую помощь. Проблема в том, что это весьма длительный процесс, могут уйти месяцы перед тем, как судья примет решение. Поэтому мы надеемся, что, когда федеральный судья услышит о плохом обращении с ним, Бюро тюрем начнет реагировать [на требования оказания помощи] быстро", - пояснил Зиссу.