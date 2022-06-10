Россиянам рассказали об опасных действиях в жару

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, каких действий стоит избегать в жару, чтобы не навредить здоровью.
По словам Чернышовой, в жаркую погоду многие любят охладиться холодной газировкой. Однако для утоления жажды и восстановления водного баланса лучше всего подходит обычная вода.
«Сладкая газировка - это дополнительные калории и включение пищеварительной системы, когда это не требуется. Сильно холодными напитками также не стоит злоупотреблять, это может привести к простуде», - сказала терапевт изданию «Москва 24».
Чернышова рекомендовала в солнечную погоду не пренебрегать головным убором. По ее словам, солнечный удар можно заработать даже в городских условиях. Кроме того, при длительном пребывании на солнце необходимо наносить на открытые участки кожи солнцезащитный крем.
Врач также предупредила об опасности привычки смачивать одежду в жару.
«Все зависит от состояния здоровья, и человек должен отдавать себе отчет, что можно простудиться. Если он закаляется и занимается спортом, то риск простудиться снижается», - отметила Чернышова.
По ее словам, в зной лучше надевать свободную светлую одежду изо льна. Если планируется активное времяпрепровождение, лучше всего выбрать одежду из современной синтетики, которая хорошо отводит влагу.
Кроме того, необходимо не злоупотреблять занятиями спортом на жаре, чтобы не перегружать сердечно-сосудистую систему, а также не переедать и избегать тяжелой пищи.