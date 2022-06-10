Россиянам рассказали об опасных действиях в жару

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, каких действий стоит избегать в жару, чтобы не навредить здоровью.

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По словам Чернышовой, в жаркую погоду многие любят охладиться холодной газировкой. Однако для утоления жажды и восстановления водного баланса лучше всего подходит обычная вода.

«Сладкая газировка - это дополнительные калории и включение пищеварительной системы, когда это не требуется. Сильно холодными напитками также не стоит злоупотреблять, это может привести к простуде», - сказала терапевт изданию «Москва 24».

Чернышова рекомендовала в солнечную погоду не пренебрегать головным убором. По ее словам, солнечный удар можно заработать даже в городских условиях. Кроме того, при длительном пребывании на солнце необходимо наносить на открытые участки кожи солнцезащитный крем.

Врач также предупредила об опасности привычки смачивать одежду в жару.

«Все зависит от состояния здоровья, и человек должен отдавать себе отчет, что можно простудиться. Если он закаляется и занимается спортом, то риск простудиться снижается», - отметила Чернышова.

По ее словам, в зной лучше надевать свободную светлую одежду изо льна. Если планируется активное времяпрепровождение, лучше всего выбрать одежду из современной синтетики, которая хорошо отводит влагу.