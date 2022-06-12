"Комитет против пыток" прекращает деятельность

Председатель «Комитета против пыток» Сергей Бабинец заявил о самоликвидации организации в связи с тем, что Министерство юстиции Российской Федерации признало его иностранным агентом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Фото: Комитета против пыток Комитета против пыток

«Вчера члены Комитета против пыток приняли решение о ликвидации организации в связи с внесением в реестр иностранных агентов. Продолжать работать и при этом вешать на себя клеймо «иностранные агенты» мы не хотим. Данный термин считаем оскорблением и клеветой», — рассказал Бабинец.

По его словам, связанные с противодействием пыткам российские некоммерческие организации уже не в первый раз получают статус иноагентов.

Ранее стало известно, что член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Каляпин, входящий во внесенный в реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функцию иностранного агента, «Комитет против пыток», заявил, что организация наверняка обжалует это решение.