В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
33 минуты назад

Председатель "Комитета против пыток" Бабинец заявил о самоликвидации организации

Газета.Ruиещё 6

Председатель «Комитета против пыток» Сергей Бабинец заявил о самоликвидации организации в связи с тем, что Министерство юстиции Российской Федерации признало его иностранным агентом. Об этом сообщает «Интерфакс».

"Комитет против пыток" прекращает деятельность
Фото: Комитета против пытокКомитета против пыток

«Вчера члены Комитета против пыток приняли решение о ликвидации организации в связи с внесением в реестр иностранных агентов. Продолжать работать и при этом вешать на себя клеймо «иностранные агенты» мы не хотим. Данный термин считаем оскорблением и клеветой», — рассказал Бабинец.

По его словам, связанные с противодействием пыткам российские некоммерческие организации уже не в первый раз получают статус иноагентов.

Ранее стало известно, что член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Каляпин, входящий во внесенный в реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функцию иностранного агента, «Комитет против пыток», заявил, что организация наверняка обжалует это решение.

До этого сообщалось, что Министерство юстиции России внесло «Комитет против пыток» в реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

Общество,Законопроекты,Игорь Каляпин,Сергей Бабинец,Минюст России,Совет по правам человека,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители