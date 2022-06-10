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53 минуты назад

Россиянам стали чаще отказывать в выдаче шенгенских виз

Вероника Полынина

Россиянам стали чаще отказывать в выдаче шенгенских виз и при этом чаще оформлять многократную визу, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Россиянам стали чаще отказывать в выдаче шенгенских виз
Фото: ReutersReuters

В 2021 году в России было подано 536 241 заявление на получение шенгенской визы, в то время как в допандемийном 2019 году было подано более 4,1 млн заявлений.

Посольства и консульства европейских стран выдали россиянам почти 514 тысяч виз. Доля отказов выросла до 3,2% по сравнению с 1,5% в 2019 году и 2,6% в 2020 году. В общей сложности в 2021 году было отклонено 16,8 тысячи заявлений.

В АТОР отмечают, что возросшее число отказов было связано с коронавирусными ограничениями. Получить визу большинства стран Шенгенской зоны можно было только по существенным причинам.

При этом в 2021 году возросла доля многократных шенгенских виз. Среди всех оформленным россиянам виз почти 88% были многократными.

Общество,Ассоциация туроператоров России,
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