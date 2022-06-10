Фургон из «Скуби-Ду» вместе с актером из фильма сдают в аренду

На портале по аренде недвижимости Airbnb появился необычный вариант размещения. За 20 долларов (примерно тысяча рублей по текущему курсу) желающим предложили остановиться в легендарном фургоне The Mystery Machine (в переводе – Таинственная машина). При этом хозяином автомобиля, который примет гостей, стал актер Мэттью Лиллард, исполнивший роль Шэгги Роджерса в киноадаптации популярного мультсериала.

Фото: motor.ru motor.ru

Проникнуться мистической атмосферой, остановившись на ночь в культовом фургоне, смогут всего шесть счастливчиков. Таинственная машина будет доступна для бронирования 24, 25 и 26 июня нынешнего года в Калифорнии. Каждое пребывание рассчитано на двух человек, которые проведут время в лучших традициях популярного фильма.

Посетители смогут сыграть в мистические игры, «съесть, все что смогут», включая фирменные гамбургеры из баклажанов, а также посмотреть кинофильм «Скуби-Ду». Кроме того, каждого гостя виртуально поприветствует Шэгги Роджерс.

Необычную акцию студия Warner Bros. приурочила к 20-летию премьеры первого фильма.