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40 минут назад

Фургон из «Скуби-Ду» в комплекте с актером из фильма сдают в аренду за тысячу рублей в сутки

Motor.ru

На портале по аренде недвижимости Airbnb появился необычный вариант размещения. За 20 долларов (примерно тысяча рублей по текущему курсу) желающим предложили остановиться в легендарном фургоне The Mystery Machine (в переводе – Таинственная машина). При этом хозяином автомобиля, который примет гостей, стал актер Мэттью Лиллард, исполнивший роль Шэгги Роджерса в киноадаптации популярного мультсериала.

Фургон из «Скуби-Ду» вместе с актером из фильма сдают в аренду
Фото: motor.rumotor.ru

Проникнуться мистической атмосферой, остановившись на ночь в культовом фургоне, смогут всего шесть счастливчиков. Таинственная машина будет доступна для бронирования 24, 25 и 26 июня нынешнего года в Калифорнии. Каждое пребывание рассчитано на двух человек, которые проведут время в лучших традициях популярного фильма.

Посетители смогут сыграть в мистические игры, «съесть, все что смогут», включая фирменные гамбургеры из баклажанов, а также посмотреть кинофильм «Скуби-Ду». Кроме того, каждого гостя виртуально поприветствует Шэгги Роджерс.

Необычную акцию студия Warner Bros. приурочила к 20-летию премьеры первого фильма.

Другое необычное место для путешественников появилось в июле прошлого года. В Германии открылся отель под названием V8, в котором номера выполнили в автомобильной тематике.

Общество,Мэттью Лиллард,
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