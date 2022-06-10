Эксперты отобрали 1000 инициатив для форума «Сильные идеи для нового времени»

Топ-1000 — это первый «фильтр» при отборе идей финалистов форума «Сильные идеи для нового времени», организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс. Оценкой и отбором занималось широкое экспертное сообщество из более чем двух тысяч человек.

Фото: АСИ АСИ

«Более двух месяцев эксперты крауд-платформы — это 2334 человека — проводили оценку 19,5 тыс. идей и дорабатывали их совместно с авторами. В роли экспертов выступили действующие члены региональных экспертных групп АСИ, эксперты из профессиональных и отраслевых сообществ, а также представители организаций-партнёров. Коллеги из региональных органов власти получили возможность не только познакомиться с инициативами, которые могут поддержать на уровне своего субъекта Российской Федерации, но и увидеть общий срез интересов людей», — сказал операционный директор АСИ Георгий Белозеров.

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Отбор идей в топ-1000 проходил по квотам, определенным по каждой теме форума. Чем больше было подано идей в тему, тем больше квота. Количество инициатив формировалось пропорционально доле темы в общем массиве идей форума. В социальное направление подано 5813 идей, в направление по развитию регионов — 3010, «Открытый разговор» набрал 2640 идей, технологическая инициатива – 2205, экологическая – 2044, кадровая – 1932, предпринимательство – 1892.

Фиксация итогов работы и утверждение идей для попадания в топ-1000 проходили в рамках семи экспертных комитетов, сформированных по тематическим направлениям форума. В каждый комитет помимо представителей АСИ на общественных началах вошли эксперты крауд-платформы, партнеры форума, заинтересованные в дальнейшей поддержке идей, и региональные органы власти, определённые по наибольшей активности при краудсорсинге идей и привлечении экспертов для форума. Итоговое решение о включении идеи в топ-1000 принимается общим голосованием комитета.

Заседания комитетов проходили каждый день в период с 30 мая по 6 июня. К примеру, в число экспертов от партнеров вошли:

— в направлении «Развитие регионов» — первый заместитель генерального директора по социальному развитию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева, первый заместитель начальника департамента ОАО «РЖД» Елена Ракова, управляющий директор Блока городских решений и развития моногородов ВЭБ.РФ Дарья Онищук;

— в направлении «Открытый разговор» — первый заместитель генерального директора «Полилог» Максим Сучков,

исполнительный директор по аналитике ВЭБ.РФ Александр Бережной;

— в направлении «Национальная кадровая инициатива» - советник генерального директора компании «Газпром нефть» Екатерина Мацкевич, главный эксперт Центра молодежных проектов АНО ДПО «Корпоративный университет ОАО «РЖД» Федор Стрыгин, Министр образования Республика Северная Осетия — Алания Элла Аликбекова;

— в направлении «Национальная технологическая инициатива» — генеральный директор ООО «ЭФКО Инновации» Андрей Зюзин, генеральный директор Ассоциации «Технет» Кузьма Кукушкин;

— в направлении «Национальная социальная инициатива» — директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания Министерства труда России Тарас Васько, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова, министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева;

— в направлении «Национальная экологическая инициатива» - председатель комитета по переработке отходов и вторичным ресурс, Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» Александр Кобенко, президент Ассоциации содействия созданию и внедрению норм и правил экологического строительства «Совет по экологическому строительству» Дмитрий Березуцкий, заместитель председателя Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Елена Православнова;

— в направлении «Предпринимательство» — руководитель направления Отдела по работе с предпринимательскими объединениями и мониторингу условий развития малого бизнеса ПАО «Сбербанк» Юлия Голенкова, президент женской ассоциации «Сколково» Анна Резниченко.

В топ-1000 эксперты отобрали прорывные идеи, направленные, к примеру, на оказание IT-помощи учителям русского языка поликультурной школы — «Вместе целая страна»; на создание рынка прозрачных инвестиций в карьеру граждан - «Заработай вместе»; на развитие моделей эффективного управления импортозамещением при помощи интеграции бизнеса и науки; на внедрение единой системы закупок и сбыта; на развитие комплексной системы решения геопространственных задач оптимального развития регионов на основе больших данных и созданию инфраструктуры для внутреннего туризма.

Имена экспертов и результаты отбора опубликованы на площадке краудсорсинга в направлениях форума: увидеть список можно, воспользовавшись фильтром «топ-1000» в поле «статус».

Следующий этап подготовки к форуму — отбор топ-200 идей из тысячи. Этим займутся рабочие группы обновленного экспертного совета АСИ. Завершится он в третьей декаде июня. Часть из представленных инициатив обсудят на площадках Петербургского международного экономического форума 15-18 июня.

К началу июля Экспертный совет АСИ во главе с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым определит топ-100. Эти идеи предложат правительству России и регионам.