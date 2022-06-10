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15 минут назад

«Уходя — уходи»: Лука Сафронов разочаровался в McDonald’s

Елена Прошина

Пианист Лука Сафронов, сын известного художника Никаса Сафронова, разочаровался в McDonald’s.

"Из меня делали животное на убой за мои же деньги"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В беседе с Daily Storm он выступил против возвращения корпорации в Россию и заявил, что не собирается идти в обновленные кафе сети, которые откроют в Москве 12 июня.

«Я считаю, что возобновление работы McDonald’s в России — ужасно. Я против. Уходя — уходи, а еще — в конце пути ничего не вернуть», — сказал Сафронов.

По его мнению, когда в 1990 году сеть начала работать в России, все думали «это какая-то хорошая, вкусная еда», но на самом деле людей просто «зомбировали», чтобы они «как стадо баранов ходили постоянно за дозой своего молочного коктейля и пирожка».

«Лично я понял, что из меня делали животное на убой за мои же собственные деньги. Это страшная правда крупнейших мировых корпораций, которые ценность человеческой жизни просто обнулили и привели ее в несколько центов плюс к стоимости акций на бирже», — добавил Сафронов.

Пианист отметил, что новые владельцы McDonald’s должны прислушиваться к мнению большинства, изменить меню ресторанов, сделать новый логотип «с двумя огромными картошками-мутантами» и внедрить русские национальные блюда.

Кроме того Сафронов считает, что необходимо создать госкомиссии, которые станут контролировать натуральность, качество продуктов и отсутствие в еде вкусовых усилителей и канцерогенов. Если же изменений не произойдет в обновленных кафе, то пианист призвал всех бойкотировать рестораны и «заставлять государство следить за тем, чем нас бизнесмены кормят».

«Прошло то время тотальной монополии, сегодня мы больше не должны терпеть и давать нас уничтожать! Нужно показать, что мы свободны и отказаться от опасной и некачественной пищи!» — заключил Сафронов.

Напомним, что в марте пианист приковал себя наручниками к ресторану McDonald’s на Пушкинской в Москве, тем самым протестуя против ухода сети из России. Тогда он заявлял, что его годами приучали к такой еде и теперь нарушают его права, закрывая двери кафе для посетителей.

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