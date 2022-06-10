Коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ составил 27,9%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России снизился до 27,9 процента, сообщили на портале стопкоронавирус.рф в пятницу, 10 июня.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

— Коллективный иммунитет — 27,9 процента, — говорится в сообщении.

Первым компонентом вакцины от ковида вакцинировались 92 238 789 раз, вторым — 87 875 913.

На прошлой неделе уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составлял 31,1 процента, уточнили на портале.

Научно-консультативная группа ВОЗ по новым опасным патогенам (SAGO) призвала продолжить расследование о возникновении коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщили в пресс-службе организации. В докладе ВОЗ отмечается, что к настоящему моменту специалисты не смогли установить, кто является родоначальником COVID-19 и как первый вариант вируса перешел на человека.