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1 час назад

Автор "Гостьи из будущего" Ольга Крачевня скончалась в США

Газета.Ru

Художница и режиссер Ольга Крачевня ушла из жизни 7 июня в возрасте 79 лет. Об этом сообщает «Российская газета».

Художник-постановщик "Гостьи из будущего" скончалась в США
Фото: Киностудия им. М. ГорькогоКиностудия им. М. Горького

Крачевня скончалась в Лос-Анджелесе, где проживала последние годы своей жизни. Режиссер работала над многими известными кинопроектами, в том числе над «Гостьей из будущего», «Ералашем» и «Исповедью содержанки».

Как деятельница театра и кино Крачевня дебютировала в 1967 году. Она участвовала в трагикомедии «В горах мое сердце» по мотивам рассказа Уильяма Сарояна.

Ранее сообщалось, что певица Джули Круз скончалась в возрасте 65 лет. Одной из самых известных исполненных Круз композиций была Falling — заглавная тема авторства композитора Анджело Бадаламенти к сериалу «Твин Пикс» Дэвида Линча.

Общество,Джули Круз,Анджело Бадаламенти,Дэвид Линч,
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