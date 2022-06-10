Художник-постановщик "Гостьи из будущего" скончалась в США

Художница и режиссер Ольга Крачевня ушла из жизни 7 июня в возрасте 79 лет. Об этом сообщает «Российская газета».
Крачевня скончалась в Лос-Анджелесе, где проживала последние годы своей жизни. Режиссер работала над многими известными кинопроектами, в том числе над «Гостьей из будущего», «Ералашем» и «Исповедью содержанки».
Как деятельница театра и кино Крачевня дебютировала в 1967 году. Она участвовала в трагикомедии «В горах мое сердце» по мотивам рассказа Уильяма Сарояна.
Ранее сообщалось, что певица Джули Круз скончалась в возрасте 65 лет. Одной из самых известных исполненных Круз композиций была Falling — заглавная тема авторства композитора Анджело Бадаламенти к сериалу «Твин Пикс» Дэвида Линча.