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36 минут назад

Голикова сообщила о росте количества безработных в России

Агентство «Москва»иещё 1

В России в период с 30 мая по 6 июня количество зарегистрированных безработных выросло до 687 тыс. человек. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в ходе заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

Голикова сообщила о росте количества безработных в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За период с 30 мая по 6 июня число зарегистрированных безработных увеличилось на 608 человек и составило 687 тыс. человек. Количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, практически не изменилось и составило 130,3 тыс. человек. Число работников, находящихся в простое, возросло на 3,7 тыс. - с 131,9 тыс. до 135,6 тыс. человек», - сказала Голикова.

По ее словам, службы занятости продолжают реализацию проактивных мер для поддержки населения.

Общество,Татьяна Голикова,
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