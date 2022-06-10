Голикова сообщила о росте количества безработных в России

«За период с 30 мая по 6 июня число зарегистрированных безработных увеличилось на 608 человек и составило 687 тыс. человек. Количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, практически не изменилось и составило 130,3 тыс. человек. Число работников, находящихся в простое, возросло на 3,7 тыс. - с 131,9 тыс. до 135,6 тыс. человек», - сказала Голикова.