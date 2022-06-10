Назван самый популярный сорт мороженого

Мороженое пользуется большой популярностью в разных странах мира. О том, какой сорт холодного лакомства предпочитает большинство потребителей, рассказал вице-президент ГК «Чистая линия» Армен Бениаминов.
Он отметил, что большинство россиян делают выбор в пользу пломбира.
— По данным статистики, 70-75 процентов потребления в нашей стране, да и во всём мире – это обычный белый пломбир. Так называемый ванильный, — сказал Беньяминов в комментарии «Радио 1».
Он отметил, что история мороженого насчитывает много сотен лет, первые упоминания об этом десерте относятся к истории Древнего Китая. В древние времена лакомство готовили следующим образом: молоко перевозили через горы, оно замерзало, и потом его крошили, добавляли фрукты, и это было любимым лакомством китайских императоров. Затем мороженое появилось в Западной Европе, а затем в России.
На территории Московской области работает семь крупных молокоперерабатывающих предприятий, которые выпускают более 200 наименований мороженого.
До этого диетолог Маргарита Королева заявила, что чрезмерное употребление мороженого может привести к избытку веса и инсулинорезистентности, что способствует преждевременному старению организма человека.