Назван самый популярный сорт мороженого

— По данным статистики, 70-75 процентов потребления в нашей стране, да и во всём мире – это обычный белый пломбир. Так называемый ванильный, — сказал Беньяминов в комментарии « Радио 1 ».

Он отметил, что история мороженого насчитывает много сотен лет, первые упоминания об этом десерте относятся к истории Древнего Китая. В древние времена лакомство готовили следующим образом: молоко перевозили через горы, оно замерзало, и потом его крошили, добавляли фрукты, и это было любимым лакомством китайских императоров. Затем мороженое появилось в Западной Европе, а затем в России.