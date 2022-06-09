В аптеках может появиться еда и одежда

Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, расширяющий список товаров, которые могут продавать аптеки, пишут «Известия».

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Согласно законопроекту, в аптеках могут появиться безалкогольные напитки, полезная еда, некоторые виды одежды и обуви, в том числе носки, спортивный инвентарь, жевательные резинки, эфирные масла, аксессуары для ароматерапии и медицинские пиявки. Всего в списке 20 категорий товаров.

Сейчас аптеки могут продавать жестко ограниченный перечень товаров. Это лекарства, медицинские изделия, дезинфицирующие средства, предметы и средства личной гигиены, посуда для медицинских целей, предметы и средства, предназначенные для ухода за больными, новорожденными и детьми младше трех лет. Кроме того, аптеки могут продавать оптику, минеральные воды, продукты лечебного, детского и диетического питания, биологически активные добавки, парфюмерные и косметические средства, а также медицинские и санитарно-просветительные печатные издания, предназначенные для пропаганды здорового образа жизни.

По словам одного из авторов законопроекта Александра Петрова, новшества вводятся в первую очередь для удобства граждан, которые смогут в одном месте купить, к примеру, прибор для измерения давления и батарейки к нему. Также целью инициативы указано «повышение финансовой устойчивости аптечных организаций».