В аптеках может появиться еда и одежда

Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, расширяющий список товаров, которые могут продавать аптеки, пишут «Известия».
Согласно законопроекту, в аптеках могут появиться безалкогольные напитки, полезная еда, некоторые виды одежды и обуви, в том числе носки, спортивный инвентарь, жевательные резинки, эфирные масла, аксессуары для ароматерапии и медицинские пиявки. Всего в списке 20 категорий товаров.
Сейчас аптеки могут продавать жестко ограниченный перечень товаров. Это лекарства, медицинские изделия, дезинфицирующие средства, предметы и средства личной гигиены, посуда для медицинских целей, предметы и средства, предназначенные для ухода за больными, новорожденными и детьми младше трех лет. Кроме того, аптеки могут продавать оптику, минеральные воды, продукты лечебного, детского и диетического питания, биологически активные добавки, парфюмерные и косметические средства, а также медицинские и санитарно-просветительные печатные издания, предназначенные для пропаганды здорового образа жизни.
По словам одного из авторов законопроекта Александра Петрова, новшества вводятся в первую очередь для удобства граждан, которые смогут в одном месте купить, к примеру, прибор для измерения давления и батарейки к нему. Также целью инициативы указано «повышение финансовой устойчивости аптечных организаций».
Участники рынка поддержали инициативу, заявив, что отрасль много лет добивается расширения разрешенного ассортимента. По словам директора по развитию компании RNC Pharma Николая Беспалова, на аптечном рынке наблюдается серьезный дефицит ликвидности. Однако, по его мнению, воспользоваться нововведениями смогут не все аптеки в силу ограниченных площадей.