Путин назвал три ключевые качества лидера

"Это касается всех сфер деятельности и науки, и политики. Первое - человек должен быть фанатом своего дела. Второе - нужно проявлять гибкость, уметь здраво оценивать результат своей работы и с уважением, критически, но с уважением, относиться к людям, с которыми работает. А умение работать в команде является одним из ключевых", - перечислил Путин.