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17 минут назад

Путин назвал три ключевые качества лидера

Газета.Ru

Президент России Владимир Путин во время встречи с молодыми предпринимателями на площадке ВДНХ назвал три ключевые качества лидера.

Путин назвал три ключевые качества лидера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это касается всех сфер деятельности и науки, и политики. Первое - человек должен быть фанатом своего дела. Второе - нужно проявлять гибкость, уметь здраво оценивать результат своей работы и с уважением, критически, но с уважением, относиться к людям, с которыми работает. А умение работать в команде является одним из ключевых", - перечислил Путин.

Ранее Путин заявил, что нынешнее поколение молодых россиян живет "в очень динамичное время". При этом глава государства выразил уверенность, что Россия "в этом сложном мире будет только укреплять свою силу, самостоятельность, суверенитет".

Общество,Владимир Путин,ВДНХ,
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