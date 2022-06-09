Ушедший из России бренд устроил тайную распродажу в московском ТЦ

В московском ТЦ "Метрополис" прошла секретная распродажа белья американского бренда Victoria's Secret, ранее объявившего о полном уходе из России. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва".
Приглашения на подпольную распродажу покупательницы получили тайно.
В торговый зал, где продавались остатки белья, их также провели незаметно для окружающих - по черному ходу. Распродажу раскритиковала одна из покупательниц ТЦ.
"Позиция бренда "мы закрыты, ушли из России", но денежки, пока никто не видит, с вас поимеем. Нахожу в этом лицемерие бренда", - сказала она корреспонденту канала.
В конце мая бренд Victoria's Secret объявил, что полностью уходит из России.
"Учитывая сохранения экономической, логистической и деловой нестабильности в стране, мы не видим перспектив в продолжении работы семи магазинов нашей франшизы и не возобновим онлайн-продажи", - говорилось в заявлении бренда на официальном сайте.
О приостановке работы своих магазинов бренд Victoria's Secret объявил в марте 2022 года.
"С 15.30 (мск) 9 марта 2022 мы временно приостанавливаем работу интернет-магазина, а с 22.00 — всех розничных магазинов Victoria's Secret", — говорилось в заявлении.
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