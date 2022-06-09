Четыре загадки жизни Петра I

9 июня в России отмечается 350 лет со дня рождения одного из самых выдающихся российских монархов - Петра Великого. За 36 лет правления он преобразил Россию настолько, что заложенные им основы до сих пор остаются актуальными. Частная жизнь императора была также многообразна и интересна, как и политическая. Рамблер изучил самые занимательные факты из биографии царя.

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Арифметика в 16 лет

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В детстве будущего правителя обучали с гуманитарным уклоном. Петр изучал грамоту, Слово Божие, историю, географию. А вот точные и технические науки считались для царского сына лишними. Поэтому их изучение он начал уже будучи в более зрелом возрасте. Так, например, сохранился лист из учебной тетради Петра по арифметике, датированном 1688–1689 годами, когда царю уже было 16-17 лет.

«Существование столь серьезного пробела в собственном образовании Петр ощутил лишь годы спустя, когда увлекся военными «забавами», постройкой потешных крепостей, первых кораблей… Пришлось наверстывать упущенное. 17-летний царь, воспользовавшись услугами жившего в Москве голландца Тиммермана, засел за арифметику. Потом ему понадобилось изучать геометрию, основы астрономии», - рассказывает куратор выставки «Петр Первый и его эпоха» в Выставочном зале федеральных архивов Наталья Болотина.

«Белые пятна» в личной жизни

Казалось бы, жизнь Петра Великого изучена историками досконально, однако много «белых пятен» осталось в его личной жизни. Например, до сих пор неизвестно почему его первая жена Евдокия Лопухина была отправлена в монастырь. Нет никаких документов о ее постриге в монахини.

Также историкам не удалось выяснить, что конкретно стало причиной смерти сына Петра, царевича Алексея в 1718 году. Нет сведений и о втором браке российского правителя, когда он женился на Марии Скавронской, получившей при крещении имя Екатерина.

«Личная жизнь российских государей в то время вообще практически не документировалась. Так что реальных надежд на то, что когда-то удастся открыть эти тайны истории, нет», - говорит Наталья Болотина.

Любовь к животным

Особую любовь Петр Великий питал к собакам. Ему их свозили со всего мира. Он также любил привозить в Санкт-Петербург различных зверей из разных уголков России. За это отвечали лично губернаторы. При этом царь стремился к видовому разнообразию. Так, из Астраханской губернии в Петербург везли зайцев, журавлей, казарок, гусей и уток, из Азовской - лосей, оленей, коз, сайгаков, аистов, уток красных, из-под Воронежа - зубров.

Много зверей привозили из-за границы в качестве дипломатических подарков. Их отбором, закупкой и отправкой в Россию занимались послы, резиденты и торговые агенты.

Зверей Петр приобретал в основном для познавательных целей. Они были доступны для членов семьи и гостей. Зверинец для публики был устроен недалеко от Летнего сада около Почтового двора. В нем содержалась львы, пантера, рысь, леопард, морские коты, обезьяны, дикобраз, медведи. Много зверей было в Екатерингофе, принадлежавшем царице: лани, олени, лоси.

Формально перенес столицу

Известно, что решение о переносе столицы из Москвы в Санкт-Петербург Петр Первый принял 19 мая 1712 года. Однако до сих пор не найдено официально изданного указа о переводе столицы. Считается, что в какой-то момент все главные государственные учреждения просто туда переехали. Но при этом Москва осталась местом проведения важнейшей официальной церемонии — венчания на царство, коронации.

«Ни одно из перемещений столицы России никогда не оформлялось формальными указами. Всегда считалось: где находится государь, высшие иерархи церкви, правительство и посольства, там и столица», - рассказывал Владимир Мединский.