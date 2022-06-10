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1 час назад

В российских городах появятся тактильные модели памятников Золотого кольца

Lenta.ruиещё 1

В восьми российских городах разместят тактильные модели известных памятников архитектуры Золотого кольца. Как уточняет ТАСС, предполагающий размещение таких объектов проект «Особый взгляд на Золотое кольцо» будет реализован при поддержке Минкульта и благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

В городах появятся тактильные модели памятников Золотого кольца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В беседе с журналистами и.о. руководителя программы «Особый взгляд» фонда «Искусство, наука и спорт» Владимир Плехов отметил, что на реализацию проекта до конца 2023 года будет выделено 20 миллионов рублей.

Собеседник агентства отметил, что в четверг, 9 июня, в Суздале состоялось открытие третьей тактильной модели, созданной в рамках проекта.

«Уже в августе-сентябре планируется открыть такой макет в Ростове Великом, а в сентябре мы представим модель Успенского собора во Владимире», — заявил он, добавив, что адаптивные технологии не только привлекают в музеи посетителей с особенностями здоровья, но и вызывают интерес у детей.

Представители фонда в разговоре с агентством отметили, что в текущем году в рамках грантовой поддержки программы «Особый взгляд» планируется поддержать более 60 музеев, кинотеатров, театров и цирков.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области 8 июня стартовал международный фестиваль «Музыкальная экспедиция». Уточнялось, что в дни проведения фестиваля мероприятия состоятся в Киржаче, в селе Крутец Александровского района, в селе Клязьминский Городок Ковровского района, в селе Нарма Гусь-Хрустального района, в селе Кидекша Суздальского района, а также на Соборной площади Владимира.

Общество,Алишер Усманов,
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