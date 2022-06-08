Пока вы спали: угроза ядерной войны и национализация украинских активов

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Вашингтон втягивает мир в ядерную войну

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Американский полковник в отставке и бывший сенатор штата Виргиния Ричард Блэк предупредил о возможном обострении ситуации на Украине из-за действий Вашингтона, который недооценивает риски и его «не волнуют ни гражданские, ни женщины, ни дети, ни солдаты». Его слова приводит издание Die Freie Welt.

По мнению Ричарда Блэка, американские власти недооценивают ситуацию, так как «война находится далеко». Но у России есть огромный ядерный арсенал, который может ударить по США в любой момент, заметил он.

Лавров обсудит в Турции зерно и Сирию

Глава МИД РФ Сергей Лавров намерен обсудить со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу разблокирование поставок украинской пшеницы, а также ситуацию на севере Сирии. Об этом пишет «Коммерсант».

Визит министра иностранных дел России в Анкару проходит на фоне заявлений Турции о намерении провести военную операцию в Сирии. Несмотря на кажущееся спокойствие, Москва уже продемонстрировала свою озабоченность этим. «Надеемся, что Анкара воздержится от действий, которые могут привести к опасному ухудшению и без того непростой ситуации в Сирии»,— заявили в МИД РФ.

В России хотят национализировать украинские активы

Депутаты Госдумы обратились в правительство и Следственный комитет с предложением национализировать активы ответственных за обстрелы территорий России, ДНР и ЛНР. Об этом пишет газета «Известия».

«Действия киевской власти заслуживают симметричного ответа со стороны Российской Федерации. Национализация активов украинских чиновников, военных и иных лиц, причастных к обстрелам территорий России, Донецкой и Луганской народных республик, необходима в первую очередь для последующей компенсации ущерба потерпевшим жителям соответствующих регионов», — говорится в обращении депутата от КПРФ Сергея Обухова.

ЕС вступил в борьбу с разгоном инфляции

После того, как рост цен в мае в еврозоне побил исторический рекорд, совет Европейского центробанка намерен обсудить повышение ключевой ставки. В свою очередь Германия и Франция примут ряд мер по оптимизации экономики, отмечают «Известия».

При этом опрошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что повышение ставки может усугубить ситуацию, так как уровень роста цен в разных странах еврозоны отличается. «Лучшее, что можно сделать сейчас, это предоставить странам еврозоны право временно устанавливать свои собственные ключевые ставки», - уверен директор Центра исследований моделей индустриализации Высшей школы социальных наук (Франция) Жак Сапир.

В России растет спрос на иномарки с пробегом

В России спрос на привезенные из-за рубежа подержанные автомобили за год вырос на 43,5%, несмотря на то, что средняя цена в апреле-мае составила почти 1,1 млн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Авито Авто».