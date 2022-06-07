Объявленный в розыск Глуховский сделал заявление

Писатель Дмитрий Глуховский объяснил в своем Telegram-канале, почему МВД объявило его в федеральный розыск.

Как утверждает автор, его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России (статья 207.3, часть 2) за пост в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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МВД пока не уточнило, по какой статье в отношении писателя было возбуждено уголовное дело.

Дмитрий Глуховский известен как автор романа «Метро 2033», повествующего о Москве после ядерного взрыва. Первая версия романа вышла в интернете в 2003 году, через два года она была издана в печатной версии. Среди других произведений Глуховского — «Метро 2034», «Пост», «Метро 2035» и «Будущее», «Текст» и «Сумерки».

МВД России объявило в розыск писателя Дмитрия Глуховского по статье Уголовного кодекса.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — приводит РИА Новости ответ на запрос в ведомственной базе разыскиваемых.

Басманный суд Москвы заочно арестовал российского писателя Дмитрия Глуховского по статье о дискредитации армии.

«Суд 13 мая удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Глуховского меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.

Писателю вменяют ч. 2 ст. 207.3 УК России (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), которая предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

МВД объявило в федеральный розыск писателя Дмитрия Глуховского. По какой статье разыскивается автор романа «Метро 2033», пока неизвестно. В беседе с «Газетой.Ru» писатель-фантаст Сергей Лукьяненко предположил, что розыск Глуховского может быть связан с его высказываниями, «нарушившими существующие нормы законодательства».

«Я думаю, что речь идет не о его художественных книгах, и даже не просто о высказываниях, которые любой человек имеет право делать по тому или иному поводу. Очевидно были какие-то высказывания, которые нарушали существующее законодательство России. То, что Глуховский человек крайне либеральных взглядов, изрядную часть жизни проживший на Западе, не любящий Россию, не любящий нынешний политический и экономический курс государства, — это не секрет», —сказал писатель.

Лукьяненко добавил, что в России есть и другие авторы, которыми может заинтересоваться МВД, однако их фамилий уточнять не стал.

«Как вы понимаете, люди разные и писатели тоже. Есть те, кто поддерживает политику своей страны, есть те, кто ее не поддерживает. Есть те, кто выражает свое мнение в той форме, в которой не нарушает закон. Кто-то выражает так, что переходит определенную грань и высказывания становятся экстремистскими или, по крайней мере, требуют расследования на предмет экстремизма. Наверняка есть и другие авторы, которые могут вызвать заинтересованность следственных органов и могут быть объявлены в розыск», — заключил он.

Писатель Дмитрий Глуховский известен в России благодаря романам «Метро 2033», «Пост» и «Текст». По данным СМИ, сейчас он находится за границей.

Депутат Госдумы Александр Шолохов сказал Daily Storm, что объявленный МВД в розыск писатель Дмитрий Глуховский настроил критическими высказываниями о Российской армии против себя все общество, которое консолидировалось в нынешней ситуации. По словам Шолохова, он «не знает как человека» Глуховского, но не удивлен негативной реакции на заявления литератора и допускает, что тот не избежит ответственности.

«Слышал, что его [Глуховского] обвинили, но подробностей не знаю. Я не знаю формулировки, по которой он объявлен в розыск. Для этого должно быть открыто уголовное дело и в соответствии с ним формулировка», — рассказал депутат Госдумы.

Парламентарий отметил, что сейчас — «как тыкать пальцем в небо» в плане предположений, кто из коллег-литераторов может выступить в защиту Глуховского.

«Лично я не знаю Глуховского как человека. Соответственно, и какие у него связи», — признался Шолохов.

«Надо базироваться на фактических вещах, чтобы прогнозы строить. Говоря же просто по-человечески, я надеюсь, что у Глуховского есть люди, которые к нему относятся положительно и разделяют его взгляды. Не в том смысле, что против России, а в смысле — что готовы будут за него заступаться», — объяснил депутат.

«Но с другой стороны, я совершенно убежден: в нынешней ситуации (когда общество достаточно серьезно консолидировалось) попытки выступать против армии воспринимаются зачастую именно как выступления против общества. Думаю, в большей степени будет, конечно, негативная реакция», — считает Шолохов.

Писатель Дмитрий Глуховский рассказал, что проходит обвиняемым по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России». Коллега Глуховского Юрий Поляков отметил, что не считает его писателем в прямом смысле слова, а литературная общественность вряд ли проявит солидарность и выступит в защиту обвиняемого. Поляков также полагает, что «дело не в либеральных взглядах» Глуховского, а просто «он что-то серьезное натворил» и теперь вряд ли избежит наказания.

«Наверное, не за либеральные взгляды его [литератора] объявили [в розыск]. У нас полправительства либералы! Здесь другое... Вообще, когда писателя объявляют в розыск — что ж тут хорошего? Это надо что-то серьезное натворить! У нас как-то не принято это...» — сказал в беседе с Daily Storm главред «Литературной газеты», автор «Ста дней до приказа» Юрий Поляков.

Собеседник считает, что в России солидарности среди литераторов давно нет:

«У меня была статья на эту тему. Я этот феномен назвал «Двухобщинная литература». Либеральная и патриотическая общины не только не общаются, они смутно вообще представляют себе, кто там чего пишет». Поэтому судьба писателя-либерала абсолютно не интересует писателя-патриота, и наоборот».

По мнению Полякова, в этом расколе виновата государственная организация «Роспечать».

«Это самое грустное. Она так себя все эти десятилетия вела, чтобы раскол не сгладить (поскольку он образовался в 90-е годы), а обострить. Сейчас мы пожинаем плоды этого раскола».

Писатель также признался, что лично «вообще не знаком» с Глуховским, и подверг сомнению его писательские труды.

«Книги его я, естественно, не читал, потому что это как бы к художественной литературе никакого отношения не имеет. Его вид деятельности больше относится к книжно-издательскому бизнесу», — сказал Поляков.

По его словам, он «много лет назад ввел термин, которым периодически пользуются», то есть разделил людей, которые занимаются написанием книг, на две категории: создателей художественной литературы и ПИП (персонифицированный издательский проект).

«Думаю, Глуховский относится к ПИП, а их тексты меня не интересуют», — пояснил собеседник.

Директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец прокомментировала Daily Storm ситуацию с объявлением в розыск известного писателя Дмитрия Глуховского. Вопрос поддержки обвиняемого она пообещала обсудить позднее лично с самим Глуховским. Также Ребковец напомнила, что на «Тотальном диктанте» бывших авторов не бывает.

«Со всеми авторами, кто в разные годы писал для нас тексты, мы поддерживаем отношения, несмотря на то, какие события с ними происходят. И Захар Прилепин был автором, и Дмитрий Быков, и Дмитрий Глуховский. Поэтому, конечно же, никаким образом из истории проекта Дмитрий Глуховский вычеркнут не будет. И я надеюсь, что у нас получится поддерживать отношения и продолжать коммуникацию», — выразила позицию фонда Ребковец.

По ее словам, с Глуховским она не общалась уже достаточно давно, с момента окончания прошедшего «Тотального диктанта». Однако сейчас проект готовит к выходу следующую хрестоматию «Тотального диктанта», и Глуховский готовил для нее текст. Как теперь будет проходить подготовка хрестоматии — неизвестно.

Услышав новость, Ребковец призналась, что была шокирована.

«Я глубоко не погружена в ситуацию и поэтому не могу говорить ничего ни за Дмитрия, ни за тех, кто его объявил (в розыск. — Прим Daily Storm)», — объяснила директор «Тотального диктанта».

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская раскритиковала продажу книг Бориса Акунина, Дмитрия Быкова, Леонида Парфенова и Дмитрия Глуховского, выступивших против спецоперации России на Украине. Непристойно «выделять целые полки» под творчество этих писателей, заявила она «Парламентской газете».

Сегодня абсурд происходящего становится уже невыносимым, дьявольским. Там сражаются наши ребята, здесь — обложки Акунина смотрят с витрины на Тверскую, — сказала парламентарий.

По мнению Ямпольской, книжная отрасль в период пандемии получила многочисленные льготы и поддержку, а также законодательно была отнесена к социальному предпринимательству. Однако парламентарий не уверена, что все точки продаж достойны поддержки властей.

Надеюсь, принимая подобные гуманные решения, глава региона либо города сначала поинтересуется, что именно в данной точке распространяют, каковы приоритеты? Если позиция книжных магазинов «никакой политики, just business», пусть и выживают по законам бизнеса. Жизнь будет суровой, зато честной, — подчеркнула Ямпольская.

Депутат заявила, что в ближайшее время комитет ГД намерен провести встречу с учредителями и владельцами книжных магазинов. Парламентарий отметила, что беседа ждёт и издательства.

Ранее на Украине запретили ввоз и распространение всех книг из России. Целью такого решения в украинском ведомстве назвали недопущение «культурного и информационного влияния» на население.

Работа над экранизацией романа «Метро 2033» популярного российского писателя Дмитрия Глуховского была приостановлена. Об этом сообщил продюсер Валерий Федорович в комментариях в своем Telegram-канале.

Проектом занималась компания 1-2-3 Production. В конце марта компанию покинули ее основатели Валерий Федорович и Евгений Никишов.

Роман «Метро 2033» был выпущен впервые в 2005 году. Роман повествует о выживании людей в московском метро после ядерного взрыва. В 2009-м автор выпустил продолжение под названием «Метро 2034». По мотивам произведения была выпущена видеоигра, шутер от первого лица производства украинской компании 4A Games.

В 2015-м Глуховский выпустил роман «Метро 2035».

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