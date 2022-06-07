Синод РПЦ назначил нового главу Отдела внешних церковных связей

Священный синод РПЦ освободил митрополита Волоколамского Илариона от поста главы Отдела внешних церковных связей, постоянного члена Священного синода и ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени Кирилла и Мефодия.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Данную должность занял митрополит Корсунский Антоний. За ним временно сохраняется управление экзархатом Западной Европы и должность руководителя управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям. До этого он управлял Корсунской епархией.

Помимо этого, Синод освободил митрополита Будапештского и Венгерского Марка от управления Будапештско-Венгерской епархией, сообщается на сайте Московской патриархии.

Ранее священный синод Русской православной церкви назначил нового руководителя отдела по взаимодействию с Вооруженными силами РФ и правоохранительными органами. Пост занял первый заместитель председателя указанного отдела иерей Олег Овчаров.