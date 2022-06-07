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52 минуты назад

Синод РПЦ назначил нового главу Отдела внешних церковных связей

Москва24иещё 6

Священный синод РПЦ освободил митрополита Волоколамского Илариона от поста главы Отдела внешних церковных связей, постоянного члена Священного синода и ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени Кирилла и Мефодия.

Синод РПЦ назначил нового главу Отдела внешних церковных связей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данную должность занял митрополит Корсунский Антоний. За ним временно сохраняется управление экзархатом Западной Европы и должность руководителя управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям. До этого он управлял Корсунской епархией.

Помимо этого, Синод освободил митрополита Будапештского и Венгерского Марка от управления Будапештско-Венгерской епархией, сообщается на сайте Московской патриархии.

Ранее священный синод Русской православной церкви назначил нового руководителя отдела по взаимодействию с Вооруженными силами РФ и правоохранительными органами. Пост занял первый заместитель председателя указанного отдела иерей Олег Овчаров.

27 мая стало известно, что Украинская православная церковь Московского патриархата объявила о независимости от РПЦ. Соответствующие изменения Собор УПЦ внес в Устав об управлении.

РПЦ,
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