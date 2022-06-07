Умер создатель программы "Сам себе режиссер"

Член Академии Российского телевидения Сергей Серебряный ушел из жизни, не дожив несколько недель до 59-летия. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на академию.
Причины смерти продюсера не уточняются. До 1990 года Серебряный работал директором на «Мосфильме».
Создатель и продюсер программы «Сам себе режиссер» за время работы на телевидении выступал как автор и идейный вдохновитель целого ряда телешоу, в том числе «Слабо?», «ТВ Бинго Шоу», «Проще простого». Также он работал над реалити-шоу «Мой толстый противный жених» и «Обмен женами».
Помимо продюсирования телевизионных программ, Серебряный выступал и в качестве нескольких российских сериалов, в том числе таких проектов, как «Мама», «Ирония любви» и «Катя и Блэк»