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35 минут назад

Скончался создатель программы "Сам себе режиссер" Сергей Серебряный

Газета.Ru

Член Академии Российского телевидения Сергей Серебряный ушел из жизни, не дожив несколько недель до 59-летия. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на академию.

Умер создатель программы "Сам себе режиссер"
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

Причины смерти продюсера не уточняются. До 1990 года Серебряный работал директором на «Мосфильме».

Создатель и продюсер программы «Сам себе режиссер» за время работы на телевидении выступал как автор и идейный вдохновитель целого ряда телешоу, в том числе «Слабо?», «ТВ Бинго Шоу», «Проще простого». Также он работал над реалити-шоу «Мой толстый противный жених» и «Обмен женами».

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Помимо продюсирования телевизионных программ, Серебряный выступал и в качестве нескольких российских сериалов, в том числе таких проектов, как «Мама», «Ирония любви» и «Катя и Блэк»

Общество,Зиновий Ройзман,
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