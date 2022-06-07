Названа дата похорон космонавта Рюмина

Космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Рюмин будет похоронен в четверг на Федеральном военном мемориальном кладбище. Об этом сообщил во вторник руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец.

Валерий Рюмин умер на 83-м году жизни. Он родился 16 августа 1939 года в Комсомольске-на-Амуре. На должность космонавта-испытателя он был назначен 21 марта 1973 года. Рюмин совершил четыре полета в космос, один из которых по программе "Мир-Шаттл".