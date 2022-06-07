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48 минут назад

Похороны космонавта Рюмина пройдут 9 июня

ТАССиещё 1

Космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Рюмин будет похоронен в четверг на Федеральном военном мемориальном кладбище. Об этом сообщил во вторник руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец.

Названа дата похорон космонавта Рюмина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Похороны космонавта Валерия Рюмина состоятся в четверг на Федеральном военном мемориале "Пантеон защитников Отечества". Время церемонии уточняется", - написал Струговец в своем Telegram-канале.

Валерий Рюмин умер на 83-м году жизни. Он родился 16 августа 1939 года в Комсомольске-на-Амуре. На должность космонавта-испытателя он был назначен 21 марта 1973 года. Рюмин совершил четыре полета в космос, один из которых по программе "Мир-Шаттл".

Космонавт руководил полетом станций "Салют-7" и "Мир", программой "Мир-NASA" и "Мир-Шаттл" с российской стороны.

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