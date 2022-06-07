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41 минуту назад

Собчак рассказала, что признанный иноагентом Понасенков вернулся в Россию

Газета.Ru

Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» заявила, что признанный иноагентом публицист Евгений Понасенков (признан в РФ иностранным агентом) сейчас находится в Москве.

Собчак сообщила о возвращении Понасенкова в Россию
Фото: evgenii_ponasenkov/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com (организация запрещена в России)evgenii_ponasenkov/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

«На Страстном бульваре сейчас в сопровождении двух молодых людей был замечен маэстро и иностранный агент Евгений Понасенков: здоров, свеж, светел, в синем костюме и солнечных очках, кажется, абсолютно довольный жизнью», — рассказала журналистка.

Маэстро Понасенков прокомментировал попадание в список СМИ-иноагентов

Ранее стало известно, что Понасенков покинул Россию после признания иностранным агентом. Блогер решил уехать в Италию и проводил время в Риме. Министерство юстиции России внесло шоумена в список СМИ-иноагентов в начале апреля.

Позже историк в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал информацию о своем отъезде из страны. Он отметил, что поездка в Италию — это ежегодная традиция, и без Италии «он не может». Понасенков опроверг слухи о своей эмиграции и заявил, что вернется в Москву, когда «уже будут цветы».

Общество,Евгений Понасенков,Ксения Собчак,Минюст России,
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