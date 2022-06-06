Страны СНГ подготовят общие учебники по Великой Отечественной войне

В ближайшее время страны СНГ приступят к подготовке единых учебных пособий по истории Великой Отечественной войны, чтобы не допустить попыток переписывания истории и "очернения Западом во главе с США подвига советского народа в борьбе с фашизмом". Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев РИА Новости.

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Он заметил, что монографии и учебные курсы, уже написанные для стран СНГ при финансировании США, "дают крайне извращенное понимание истории СССР, роли России в развитии государств Центральной Азии и Закавказья". Поэтому, как подчеркнул Нургалиев, страны СНГ и Россия намерены укреплять общее гуманитарное пространство, подразумевающее и и включающее "вопросы сохранения общего культурно-исторического наследия и общих гуманистических ценностей".