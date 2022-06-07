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1 час назад

В РПЦ предсказали новый церковный раскол на Украине

Lenta.ruиещё 3

Самочинные действия по изменению статуса Украинской православной церкви (УПЦ) могут привести к новому расколу. Такое развитие событий предсказал Синод Русской православной церкви (РПЦ), передает РИА Новости во вторник, 7 июня.

В РПЦ предсказали новый церковный раскол на Украине
Фото:  Serhii Nuzhnenko / Reuters Serhii Nuzhnenko / Reuters

«Любые дискуссии, касающиеся жизни УПЦ, должны проходить в рамках канонического поля и не должны приводить к новым разделениям в церкви», — заявили в Синоде.

В конце мая Собор Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) принял решение о полной независимости и самостоятельности УПЦ, а также выразил несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно российской военной спецоперации на Украине.

При этом некоторые епархии УПЦ МП отказались признавать подобное решение и сообщили, что останутся под омофором патриарха Кирилла. В частности, речь шла о Симферопольской и Крымской епархиях.

Общество,раскол церкви,РПЦ,
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