В РПЦ предсказали новый церковный раскол на Украине

Самочинные действия по изменению статуса Украинской православной церкви (УПЦ) могут привести к новому расколу. Такое развитие событий предсказал Синод Русской православной церкви (РПЦ), передает РИА Новости во вторник, 7 июня.

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters Serhii Nuzhnenko / Reuters

«Любые дискуссии, касающиеся жизни УПЦ, должны проходить в рамках канонического поля и не должны приводить к новым разделениям в церкви», — заявили в Синоде.

В конце мая Собор Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) принял решение о полной независимости и самостоятельности УПЦ, а также выразил несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно российской военной спецоперации на Украине.