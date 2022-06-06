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50 минут назад

Умер космонавт Валерий Рюмин

Вероника Полынина

Умер дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Валерий Рюмин. Об этом сообщает РБК.

Умер космонавт Валерий Рюмин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Космонавту, бортинженеру космических кораблей «Союз» было 82 года.

Рюмин совершил три полета в космос в качестве бортинженера на кораблях «Союз-25», «Союз-32» и «Союз-35», несколько раз побив рекорды по длительности пребывания в космосе.

Названа причина смерти космонавта Леонова

Четвертый полет в космос Рюмин совершил в качестве специалиста полета шаттла Discovery STS-91. Совершив этот полет в возрасте 58 лет, он стал самым пожилым космонавтом в России, побывавшим на орбите.

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