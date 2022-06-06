Газманов назвал «дикостью» «отмену» русской культуры на Западе

Как стало известно, народный артист Российской Федерации Олег Газманов выразил свое мнение касательно того, что в настоящее время происходят попытки отменить русскую культуру в западных странах. Об этом сообщает издание «Аргументы и Факты».

Известный музыкант полагает, что иностранные политики и деятели культуры поступают дико в отношении творческого наследия России.

«Запрещать российскую культуру — дикость, которая уходит в средние века. Это можно сравнить с тем, как раньше сжигали книги. А не станет ли потом им стыдно перед своими потомками?» — прокомментировал певец.

Газманов отметил, что неправильно запрещать культуру Запада на территории Российской Федерации. Как заявил российский исполнитель песен, открытость является силой России.

Народный артист России Олег Газманов в понедельник сообщил журналистам, что получает угрозы из-за поддержки специальной военной операции в Донбассе и выступлений в регионе.

"Мне очень много приходит угроз, к сожалению, и моей дочери, и жене. Вот это, конечно, неприятно, - сказал Газманов. - В любом случае, какие бы опасения ни были, я все равно буду ездить и делать то, что я делаю, писать то, что я пишу".

Газманов, который неоднократно выступал в Донбассе, рассказал о важности своими глазами видеть обстановку там.

"Выступать в Донецке или Луганске в такой период времени - это совсем другое. Выступать для 20 человек или специально зайти в палату к раненному парню - для меня это испытание посильнее, чем концерт на 100 тысяч человек. Но это нужно делать", - подчеркнул певец.

"Никогда не забуду, как пару лет назад в Донецке, где было около 50 тысяч человек, стал петь песню "Офицеры". Когда я дошел до припева, я перестал петь вообще. В такой ситуации понимаешь, что невозможно их предать и оставить", - добавил Газманов.

Он также уточнил, что вернется в Донбасс с концертами.

Порядка 53% россиян обеспокоены попытками западных стран изъять российскую культуру из публичного пространства, совершенно не беспокоятся об этом около 25%. Однако три четверти опрошенных (73%) сообщили, что вводить зеркальные меры и отменять западную культуру в России не нужно, об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованные на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в понедельник.

"Каждый второй россиянин обеспокоен попытками западных стран изъять российскую культуру из публичного пространства (53%). Чаще выражают обеспокоенность женщины (57%); пенсионеры (58%) и те, кто предпочитает телевидение интернету (61%). Три четверти россиян считают, что вводить зеркальные меры в ответ и "отменять" западную культуру в нашей стране не нужно (73%). Это мнение в большей степени характерно для граждан с высшим образованием (80%) и жителей Москвы и Санкт-Петербурга (80%). Считает, что нужно ввести санкции против западной культуры, каждый пятый (22%)", - говорится в сообщении.

Около 37% граждан считают, что подобная тенденция так или иначе нанесет вред российской культуре. Порядка 33% предположили, что ничего не изменится, и 23% выразили мнение, что подобные меры будут способствовать развитию российской культуры.

Граждане чаще всего считают, что нужно защищать права россиян в культурной сфере на Западе через привлечение внимания к проблеме СМИ (30%). Порядка 20% респондентов отметили, что следует привлекать известных западных лидеров общественного мнения для защиты русской культуры, 16% предложили создавать объединения для защиты отечественной культуры и 17% россиян сказали, что ничего не нужно делать.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 28 мая 2022 года. Объем выборки составил 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства заявил, что на Западе процветает так называемая «культура отмены», остракизм и замалчивание фактов, которые не укладываются в западные шаблоны.

Он подчеркнул, что на Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией, в частности там из афиш «вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова», запрещают русских писателей и книги. Он выразил возмущение по поводу искажения Голливудом и Японией фактов о Второй мировой войне.

В России такое невозможно, в нашей стране нет места этнической нетерпимости, уверен Путин. Он выразил надежду, что через культуру правда о России пробьет себе дорогу в мире. Он напомнил о случае, когда в Неаполе уличный художник нанес на стену дома портрет «ныне отмененного» на Западе писателя Федора Достоевского. Такие случаи, заметил президент, дают надежду, что через взаимную симпатию людей, через культуру, которая всех связывает и объединяет, искусство и образование будут лишь сеять умное, доброе и вечное.

Глава государства назвал неоценимым вклад российской культуры в развитие мировой цивилизации. Он отметил, что отечественные мастера литературы, музыки и искусства на протяжении веков дарили человечеству не только новые эстетические традиции, но и идеалы и смыслы, которые становились нравственными ориентирами для целых поколений.

Ранее президент Сербии Александр Вучич пояснил абсурдность антироссийских санкций Запада на примере запрета Достоевского. Он прокомментировал ситуацию в Миланском университете Бикокка, где хотели запретить для изучения творчество писателя. По мнению сербского лидера, недостойно не знать творчество писателя и не изучать идеи, выраженные в его книгах.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на заседании Совета глав субъектов при МИД РФ. Он заявил, что западные страны объявили русскому миру тотальную войну, а США и их союзники наращивают усилия по сдерживанию России. Главные заявления Лаврова – в материале «Газеты.Ru».

«Доходит до абсурда»

Глава МИД России отметил, что на Западе под запрет попали русские классики – Петр Чайковский, Федор Достоевский, Лев Толстой и Александр Пушкин. Он подчеркнул, что «гонениям подвергаются и деятели отечественной культуры и искусства, которые сегодня представляют нашу культуру».

«Как мы только что отметили, Запад объявил нам, всему русскому миру тотальную войну. Это теперь никто уже не скрывает. Доходит до абсурда «культура отмены» России и всего связанного с нашей страной», — сказал Лавров.

По его словам, США и их союзники продолжают наращивать усилия по сдерживанию России.

«Вы видите, как США и их сателлиты удваивают, утраивают, учетверяют усилия по сдерживанию нашей страны, используя широчайший инструментарий от односторонних экономических санкций до насквозь лживой пропаганды в глобальном медиапространстве», — обратился он к собравшимся.

«Бытовая русофобия»

По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, во многих западных странах «бытовая русофобия» приняла «беспрецедентный характер», так как «поощряется в целом ряде стран правительственными кругами».

«В общем, можно с уверенностью сказать, что эта ситуация с нами надолго, и мы должны быть готовы к тому, что она выявила истинное отношение Запада к тем красивым лозунгам, которые выдвигались 30 лет назад после окончания холодной войны, об общечеловеческих ценностях <...> Мы теперь видим, какова цена этим словословиям», — добавил министр.

Поэтому, по его словам, «особое значение приобретает работа с соотечественниками, проживающими за рубежом».

«Сегодня они на передовых позициях соприкосновения с феноменом «пещерной русофобии». Наши зарубежные общины сталкиваются с беспрецедентным давлением, подвергаются дискриминации по национальному, языковому признакам. Несмотря ни на что, соотечественники не теряют присутствия духа, отважно отстаивают свое право не прерывать связь с Родиной даже в самое трудное время», — констатировал глава российской дипломатии.

Он отметил, что акция «Бессмертный полк» в этом году прошла более чем в 80 государствах, включая США и страны Европы.

«Наш долг – и далее поддержать соотечественников. В этом рассчитываем на инициативную работу субъектов Федерации», — подчеркнул министр.

Искажение истории

Лавров заявил, что Запад пытается поссорить народы бывшего СССР, искажая исторические факты. Он также считает, что правительство Германии взяло курс на переписывание истории Второй мировой войны и реабилитацию Третьего рейха.

«На днях правительство ФРГ одобрило концепцию так называемого документационного центра «Вторая мировая война и германская оккупация в Европе». Эта концепция при первом ознакомлении с ней вызывает серьезные вопросы на предмет соответствия историческим фактам. Структура замышляемого центра спланирована таким образом, чтобы не только всячески умалить вклад Советского Союза и всех народов СССР в разгром германского фашизма, но даже затушевать преступления Третьего рейха, нацеленные на народы СССР», — уверен министр.

Он добавил, что в концепцию центра также заложены формулы, которые, «нацелены на то, чтобы уравнять немецких преступников и освободителей Европы».

«В этой связи, конечно же, важно уделять повышенное внимание вопросам сохранения и защиты общих страниц истории, прежде всего, Великой отечественной войны, способствовать совместной, военно-мемориальной и поисковой деятельности, диалогу ученых и историков на пространстве СНГ, где созданы соответствующие механизмы. Решение всех этих задач требует, безусловно, ресурсного, кадрового обеспечения, широкого вовлечения неправительственных организаций, в том числе через выделение целевых грантов и субсидий», — уверен глава министерства иностранных дел.

Лавров также считает, внешняя политика президента России Владимира Путина опирается на широкую общественную поддержку.

«Принципиально важно, что утвержденный президентом Путиным внешнеполитический курс опирается на широкое общенациональное согласие, его поддерживают ключевые политические силы нашей страны, ведущие общественные, предпринимательские объединения. Мы также ощущаем повседневно поддержку всех российских регионов», — заявил министр, добавив, что «в стране происходит консолидация здоровых патриотических сил».

Посол США в Москве Джон Салливан в интервью с ТАСС высказался об «отмене» русской культуры на фоне санкций западных стран.

По словам Салливана, такая отмена сейчас невозможна.

Wikipedia

«Мы не можем стереть историю, мы не можем убрать Толстого с книжных полок или перестать исполнять Чайковского», — сказал он.

Салливан отметил, что «лучше думает» о культурных связях между двумя странами.

«Но чтобы собрать то, что было разбито событиями этого года, потребуется очень много усилий», — добавил он.

Польские учреждения культуры убирают из репертуаров произведения, каким-либо образом связанные с Россией. Об этом заявил посол РФ в стране Сергей Андреев в эфире телеканала НТВ.

"Я не слышал о том, чтобы министерство культуры (Польши - прим. ТАСС) рассылало такие указания, рекомендации, хотя вполне возможно. Но то, что сейчас из репертуаров польских культурных учреждений действительно изымаются мероприятия культурные, как-то связанные с Россией, - это факт", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Андреев добавил, что Большой театр в Варшаве отменил премьеру спектакля "Борис Годунов", где должен был принимать участие российский актер.

"Действительно, приходят сообщения о том, что из репертуара филармоний, концертных залов убирается исполнение произведений Чайковского, Мусоргского, Стравинского, Рахманинова, Прокофьева", - уточнил он.

Андреев отметил, что, несмотря на общее негативное настроение в Польше к РФ, многие граждане страны отрицательно отзываются об изъятии произведений русских композиторов из культурной программы.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.

Артист Григорий Лепс прокомментировал попытки Запада отменить русскую культуру, сообщают «Известия».

«Но как можно отменить Чайковского, Глинку, Достоевского, Пушкина? Это все равно, что мы сейчас отменим Байрона или Шекспира», — сказал он.

По словам певца, произведения этих людей «золотыми буквами» вписаны в память всего человечества, поэтому отменить или заменить их нельзя.

«Тем не менее Запад пытается», — заключил Лепс.

Художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский на марафоне «Новые горизонты» высказался об отмене русской культуры за рубежом. Слова артиста цитирует ТАСС.

«Что касается тенденции «отменять» русскую литературу, музыку и так далее. <...> Да, запретить можно, но отменить практически невозможно. Это история, которая гуляет вне границ, вне каких-то пограничных столбов», — заявил Хабенский.

Он также добавил, что попытка заменить русскую культуру потребует немало времени и средств.

«Потому что без Чехова не было бы, возможно, Беккета», — отметил актер. По его мнению, творчество состоит из споров и диалогов.

Певец Сергей Лазарев в своем Telegram-канале высказался об отмене русской культуры в западных странах.

«Не понимаю, как можно отменить Пушкина, Достоевского, Чехова? Музыку Рахманинова или Чайковского? А главное зачем? Кому от этого будет хорошо?» — заявил исполнитель.

Лазарев рассказал, что в настоящее время делает аудиозаписи русских сказок для нового проекта. По его мнению, на них выросло не одно поколение и не было «никаких территориальных границ».

«Соприкасаясь с бессмертным творчеством классиков, сердце разрывается от боли за все происходящее сегодня»,— написал он.

Ранее украинский режиссер Сергей Лозница выступил в защиту русской культуры на Каннском кинофестивале. Он призвал не связывать политику с работами русских авторов, которые «стали частью мировой культуры». По его мнению, деятели культуры должны предпринять усилия, «чтобы противостоять варварству».

Посольство США в России опубликовало в своем Telegram-канале сообщение с поздравлением с годовщиной рождения Пушкина. При этом американские дипломаты назвали русского поэта Иваном Сергеевичем, передает РИА «Новости».

В день рождения Александра Сергеевича Пушкина, 6 июня, отмечаются Пушкинский день и День русского языка. Пушкин является одним из самых авторитетных литературных деятелей первой трети XIX века, его называют создателем современного литературного русского языка.

«С Днем Рожденья, Иван Сергеевич!» - говорилось в сообщении американского посольства с перечислением связанных с его наследием мест на территории США.

В настоящий момент имя и отчество поэта в сообщении уже исправлены.

Международный конкурс скрипачей имени Родолфо Липицера, который должен состояться в сентябре этого года в итальянском городе Гориция, исключил трех скрипачек из России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова скрипачки Лидии Кочарян.

«Они выслали письмо по почте, это было пустое сообщение со вложением. Когда я подала заявку в апреле, я написала, что я армянская скрипачка из Петербурга, живу в Брюсселе. Обычно приходит какое-то подтверждение, но от них ничего не приходило, я отправила дважды одно и то же — и на третий раз спросила, получили ли они мою заявку. И 16 мая пришло письмо счастья, как говорится», — прокомментировала она ситуацию.

В особенности артистка посчитала обидной форму отказа — ей прислали бланк пустого сообщения с PDF-документом, без обращений и сопровождающей информации. Похожие письма получили две ее коллеги Каролина Аверина и Анастасия Пентина.

Сама Кочарян назвала подобный жест «большой ошибкой» и выступила против исключения артистов из международных мероприятий.

«Культура должна быть вне политики, она должна объединять, а не приводить к такому», — пояснила она.

Президент культурной ассоциации имени Родольфо Липицера, проводящей одноименный международный конкурс скрипачей, Лоренцо Куалли заявил, что исключил произведения четырех русских композиторов из программы финала в качестве "наказания России за действия на Украине". Как он сообщил в среду ТАСС, оркестры "отказываются играть русскую музыку".

"Никаких Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича и Александра Глазунова - хотите знать почему? Это - санкция, наше наказание России за то, что она разрушает Украину. Вы должны стыдиться", - сказал профессор Куалли по телефону. Ранее по его решению от участия в конкурсе были отстранены три российские скрипачки, одна из которых сообщила о "дискриминации, потому что русская", в социальных сетях. Против исключения россиянок высказались представители местных властей, а руководство Симфонического оркестра Фриули - Венеции Джулии (FVG Orchestra) объявило, что отказывается от выступления на конкурсе, если решение не будет изменено. Куалли сказал, что этот коллектив "все равно играет плохо", и он уже нашел замену. Он также сообщил, что намерен пригласить украинский оркестр выступать в рамках конкурса, который пройдет в начале сентября в Гориции, родном городе выдающегося скрипача, композитора, дирижера Родольфо Липицера (1895-1974). "Оркестры не хотят играть произведения русских композиторов", - утверждает собеседник агентства.

Примечательно, что в программе конкурса остались сочинения Игоря Стравинского. Уроженца санкт-петербургской губернии, похороненного на венецианском кладбище, профессор Куалли, очевидно, посчитал недостаточно русским благодаря французскому и американскому гражданствам и польским корням.

При этом Куалли признал, что российские участники всегда отличались талантом. Он рассказал, что почти за 30 лет существования конкурса участники из России трижды получали первую премию, а в общей сложности отмечались 35 раз. "Что вы еще хотите!" - резюмировал профессор и положил трубку.

Согласно уставу конкурса, в нем могут участвовать молодые скрипачи "любой национальности", рожденные после 11 сентября 1989 года. Победителям конкурса полагается денежное вознаграждение: до €15 тыс. обладателю первой премии. Всего предусмотрено шесть премиальных мест.

Новый сезон 7 декабря откроется оперой Модеста Мусоргского «Борис Годунов» по одноимённой трагедии Александра Пушкина.

Об этом рассказал управляющий миланского театра Доминик Мейер.

«Я не сторонник охоты на ведьм, я не за отмену русских опер. И когда я читаю Пушкина, я не прячусь», — приводит слова Мейера агентство ANSA.