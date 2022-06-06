Названы самые бюджетные направления России для летнего отдыха

Российским туристам перечислили самые бюджетные внутренние направления для отпуска летом и назвали оптимальную стоимость проживания там. Об этом пишет издание «Аргументы и факты».

Так, наиболее выгодно обойдется отдых в небольших городах России.

«Рекомендуем посетить Суздаль, Плес, Астрахань, Владимир, Мурманск и другие города. Стоимость аренды квартиры там обойдется 1500–2000 рублей в сутки», — рассказал основатель сервиса по поиску жилья для посуточной аренды Александр Носов.

Также провести летний отпуск с наименьшими затратами можно на курортах Кавказа: стоимость проживания в санатории или небольшом отеле Махачкалы, Пятигорска или Минеральных Вод стартует от четырех тысяч рублей за ночь. При этом, забронировав самостоятельно жилье в частном секторе, можно сэкономить до 3-3,5 тысячи рублей в сутки.

Еще одним бюджетным направлением, по мнению авторов материала, названа Карелия, где «путешественников ждут скандинавские пейзажи и нескандинавские цены на отдых». Так, соотечественникам предлагается отправиться в регион и снять на берегу озера небольшой домик за четыре-шесть тысяч рублей за ночь.

Что касается отдыха на побережье Черного моря, то дешевле всего, по словам независимого финансового советника Александра Патешмана, можно отдохнуть в Кабардинке, Дивноморском, Анапе, Геленджике, Сукко, Абрау — от 3,5 тысячи за ночь в отеле и 2,5 тысячи за ночь в гостевом доме. Также недорого обойдется размещение в Лоо, Лазаревском, Адлере и Имеритинской бухте.

«В бархатный сезон, с сентября по октябрь, цены могут снизиться в полтора раза. Поэтому если хотите по минимуму потратить денег на отдых, планируйте отпуск осенью», — добавил он.