В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
1 час назад

Названы самые бюджетные направления России для летнего отдыха

Lenta.ru

Российским туристам перечислили самые бюджетные внутренние направления для отпуска летом и назвали оптимальную стоимость проживания там. Об этом пишет издание «Аргументы и факты».

Названы самые бюджетные направления России для летнего отдыха
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, наиболее выгодно обойдется отдых в небольших городах России.

«Рекомендуем посетить Суздаль, Плес, Астрахань, Владимир, Мурманск и другие города. Стоимость аренды квартиры там обойдется 1500–2000 рублей в сутки», — рассказал основатель сервиса по поиску жилья для посуточной аренды Александр Носов.

Также провести летний отпуск с наименьшими затратами можно на курортах Кавказа: стоимость проживания в санатории или небольшом отеле Махачкалы, Пятигорска или Минеральных Вод стартует от четырех тысяч рублей за ночь. При этом, забронировав самостоятельно жилье в частном секторе, можно сэкономить до 3-3,5 тысячи рублей в сутки.

Еще одним бюджетным направлением, по мнению авторов материала, названа Карелия, где «путешественников ждут скандинавские пейзажи и нескандинавские цены на отдых». Так, соотечественникам предлагается отправиться в регион и снять на берегу озера небольшой домик за четыре-шесть тысяч рублей за ночь.

Что касается отдыха на побережье Черного моря, то дешевле всего, по словам независимого финансового советника Александра Патешмана, можно отдохнуть в Кабардинке, Дивноморском, Анапе, Геленджике, Сукко, Абрау — от 3,5 тысячи за ночь в отеле и 2,5 тысячи за ночь в гостевом доме. Также недорого обойдется размещение в Лоо, Лазаревском, Адлере и Имеритинской бухте.

«В бархатный сезон, с сентября по октябрь, цены могут снизиться в полтора раза. Поэтому если хотите по минимуму потратить денег на отдых, планируйте отпуск осенью», — добавил он.

Ранее эксперты федеральной сети турагентств «1001 тур» назвали наиболее бюджетные направления для пляжного отдыха в июне. Так, самые дешевые путевки на Балтийское побережье Калининградской области на 10 дней с вылетом из Москвы стоят от 45,2 тысячи рублей на двоих.

Общество,Александр Носов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители