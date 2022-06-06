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1 час назад

Конституционный суд подтвердил право арендодателя квартиры расторгать договор без суда

ТАСС

Конституционный суд России (КС РФ) подтвердил право арендодателей жилья расторгать краткосрочный договор об аренде во внесудебном порядке. Соответствующее постановление КС РФ опубликовано на сайте суда в понедельник.

Конституционный суд подтвердил право арендодателя квартиры расторгать договор без суда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Абзац второй п. 2 ст. 687 ГК РФ <…> не противоречит Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу он предполагает, что иные, чем непосредственно предусмотренные его положениями, основания такого расторжения договора должны быть сформулированы ясно и определенно и относиться к существенному нарушению законного интереса наймодателя по вине нанимателя", - говорится в постановлении КС.

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Жалоба квартиросъемщицы из Калининграда

Поводом для проверки конституционности отдельных положений Гражданского кодекса РФ стала жалоба жительницы Калининграда Татьяны Пыткиной. Гражданка арендовала квартиру в городе по договору сроком на 11 месяцев, из них она прожила в квартире два месяца. Договор об аренде в одностороннем порядке расторгла владелица жилья из-за неуплаты со стороны Пыткиной.

Гражданка Пыткина не согласилась с данным решением арендодателя и обратилась в полицию, а затем в судебные инстанции, отмечая, что расторжение договора об аренде жилья в одностороннем порядке должно проходить в судебном порядке. Рассматривавшие дело Пыткиной суды не усмотрели нарушения законодательства со стороны арендодателя. Не согласившись с выводами судов, Пыткина обратилась с жалобой на положения Гражданского кодекса в Конституционный суд.

Решение КС

Конституционный суд указал, что на данный момент в России сложилась практика включения в договор краткосрочной аренды условия о его расторжении наймодателем в одностороннем порядке без суда. Такая практика обоснованно связана с тем, что расторжение по суду занимает длительное время. Это, в свою очередь, затрудняет легализацию рынка аренды жилья и не стимулирует уплату налогов.

Включение в договор об аренде жилья условий об одностороннем расторжении контракта является допустимым, поскольку позднее квартиросъемщик сохраняет за собой право прибегнуть к судебной защите и добросовестно отстаивать свои интересы.

При этом включаемые в договор условия одностороннего расторжения во внесудебном порядке должны быть конкретизированы в контракте и позволять однозначно определять их наступление. Как отметили судьи КС, в случае гражданки Пыткиной поводом для расторжения контракта явилась неуплата аренды, что нельзя считать произвольным и беспочвенным основанием.

Соответствующие нормы Гражданского кодекса, определяющие возможность составления арендных контрактов с правом расторжения во внесудебном порядке, КС РФ признал соответствующими конституции и не умаляющими права граждан на защиту их интересов. Дело самой Пыткиной, согласно решению КС, не подлежит пересмотру за отсутствием оснований.

Общество,Конституционный суд,
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