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54 минуты назад

Кинорежиссер Зиновий Ройзман скончался в возрасте 80-ти лет

Вечерняя Москваиещё 2

Советский и российский кинорежиссер, сценарист и писатель Зиновий Ройзман скончался на 81-м году жизни. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Умер кинорежиссер Зиновий Ройзман
Фото: Дмитрий Коробейников / Вечерняя МоскваДмитрий Коробейников / Вечерняя Москва

— На 81-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, заслуженного деятеля искусств России, режиссера игрового кино Ройзмана Зиновия Александровича. <…> Приносим соболезнования родным и близким Зиновия Александровича, — говорится в сообщении.

Напомним, что Ройзман родился 11 сентября 1941 года в Одессе. В 1964 году он окончил режиссерский факультет Ташкентского театрально-художественного института имени А.Н. Островского. С 1976 года — режиссер-постановщик игровых фильмов. Также деятель искусства работал сварщиком на заводе пластмассовых изделий. С 1992 года Ройзман проживал и работал в столице.

Режиссер-постановщик фильмов и телевизионных сериалов: «Дом под жарким солнцем», «В стремнине бешеной реки», «Встреча у высоких снегов», «Пароль «Отель Регина», «Созвездие любви», «Уполномоченный революцией», «Рыцарь революции» и другие.

Общество,Зиновий Ройзман,
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