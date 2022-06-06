Умер кинорежиссер Зиновий Ройзман

Советский и российский кинорежиссер, сценарист и писатель Зиновий Ройзман скончался на 81-м году жизни. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ .

— На 81-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, заслуженного деятеля искусств России, режиссера игрового кино Ройзмана Зиновия Александровича. <…> Приносим соболезнования родным и близким Зиновия Александровича, — говорится в сообщении.

Напомним, что Ройзман родился 11 сентября 1941 года в Одессе. В 1964 году он окончил режиссерский факультет Ташкентского театрально-художественного института имени А.Н. Островского. С 1976 года — режиссер-постановщик игровых фильмов. Также деятель искусства работал сварщиком на заводе пластмассовых изделий. С 1992 года Ройзман проживал и работал в столице.