Шесть малоизвестных фактов о Пушкине

Сегодня в России отмечается день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Несмотря на то, что с его жизнью и творчеством россияне знакомы еще со школьной скамьи, в биографии Пушкина есть и малоизвестные детали. «Рамблер» собрал шесть фактов из жизни «солнца русской поэзии», о которых не принято упоминать в учебниках.

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Чуть не попал под копыта коня императора

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Пушкин помнил себя с 4 лет. Он несколько раз рассказывал о том, что стал свидетелем землетрясения, которое было зафиксировано в 1803 году. Примерно в это же время произошла первая встреча с Пушкина с императором – маленький Саша чуть было не попал под копыта коня Александра I, который выехал на прогулку.

К счастью, коня успели придержать, ребенок не пострадал, и единственным, кто перепугался не на шутку стала няня, отмечает РИА Новости.

Сжег первую поэму

Учился Александр Пушкин лениво, но очень рано полюбил читать, а затем и попробовал себя в поэзии. Первые стихотворные опыты были на французском языке, несмотря на то, что детей в семье учили говорить и читать и на русском.

Сестра поэта в своих воспоминаниях, выдержки из которых опубликованы на сайте «Государственного литературно-мемориального и природного музея-заповедника А.С.Пушкина «Болдино», вспоминала, что в возрасте десяти лет Александр Пушкин «написал целую герои-комическую поэму, песнях в шести, под названием "Toliade"».

Тетрадь с произведением была передана гувернеру маленького Саши, который «прочитав первые стихи, расхохотался».

«Тогда маленький автор расплакался и в пылу оскорбленного самолюбия бросил свою поэму в печку», - отметила она.

Первая любовь

Еще учась в лицее, в возрасте 15 лет, Александр Пушкин влюбился в супругу историка и литератора Николая Карамзина Екатерину Андреевну. Ей тогда было около 35 лет, но Пушкина это не остановило: он признался ей в любви, чем до смерти насмешил как саму Екатерину Андреевну, так и ее мужа, напоминает «Комсомольская правда».

А в 1830 году в письме к княгине Вере Вяземской Пушкин сообщил, что его будущая жена Наталья Гончарова стала его «сто тринадцатой любовью».

700 рублей в год

В июне 1817 года, после окончания учебы в лицее, Пушкин начал служить в Коллегии министерства иностранных дел, в чине коллежского секретаря 10-го класса. За эту работу он получал 700 рублей в год.

Позднее Пушкин добился перевода в Одессу, однако служба у князя Михаила Воронцова. не задалась, и спустя год поэт вышел в отставку. За свои произведения Александр Пушкин получал куда большие гонорары, чем ему платили в министерстве. Так, за «Руслана и Людмилу» ему было выплачено 1500 рублей. А за «Повести Ивана Петровича Белкина» Пушкин получил уже 5000 рублей.

Карты и долги

При этом, несмотря на солидные доходы от продажи своих произведений, Пушкин нередко оказывался в долгах. Причиной этого была его любовь к карточным играм.

Поэт почти всегда находил средства покрыть долг, но, когда случались какие-то задержки, писал своим кредиторам злые эпиграммы и рисовал в тетрадях их карикатуры. Однажды такой лист нашли, и был большой скандал. После смерти Пушкина Николай I расплатился по всем долгам убитого поэта, 94 000 были уплачены за карточные долги.

Дети

С 1832 по 1836 год в семье Александра Пушкина и Натальи Гончаровой родилось четверо детей. Поэт писал о детях своим друзьям и в одном из писем предостерег своего сына Александра.

«Не дай бог ему идти по моим следам, писать стихи да ссориться с царями! В стихах он отца не перещеголяет, а плетью обуха не перешибет», - отметил поэт.